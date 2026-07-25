С лифт до Альоша: Община Пловдив пусна обществена поръчка

Община Пловдив окончателно се е насочила към изграждането на въжен лифт до върха на Бунарджика, а не към фуникуляр, каквато бе първоначалната идея на кмета Костадин Димитров. Това става ясно от обявената обществена поръчка за изработване на инвестиционен проект за съоръжението.

Разликата между двете концепции е съществена. Фуникулярът представлява релсово превозно средство, което се движи по наклонен терен с помощта на въжена тяга. Новата поръчка обаче е конкретно за „висяща въжена линия“, при която пътниците ще се превозват в кабини над терена, пише TraffikNews.bg.

През април 2025 година, при представянето на капиталовата програма на Пловдив, Костадин Димитров заяви, че се предвижда изграждането на фуникуляр на Бунарджика. Тогава бе обявено, че теренът ще бъде заснет с дронове, а вероятното трасе ще бъде от страната на Търговската гимназия, без да пресича съществуващите алеи. За първоначалните проучвания в бюджета бяха отделени 36 000 лева.

Настоящата поръчка показва, че след направените проучвания Общината е променила концепцията и вече търси проектант за класически кабинков лифт. Прогнозната стойност е 213 038 евро без ДДС. Сумата е единствено за проектирането и авторския надзор, а не за самото строителство на съоръжението.

Избраният проектант ще трябва да определи точното трасе, местоположението и размерите на двете станции, броя и капацитета на кабините, скоростта на движение, интервала между тях и времето за пътуване.

Предварителната идея е долната станция да бъде разположена в парковата зона в подножието на хълма, в близост до бул. „Руски“ или ул. „Волга“. Допуска се обаче проектантът да предложи и друго място, ако аргументира избора си. Горната станция трябва да бъде във високата лесопаркова зона, в непосредствена близост до мемориалния комплекс на върха.

Целта е да се осигури екологичен, безопасен и достъпен транспорт за хората, които трудно могат да стигнат пеша до върха на Бунарджика. Станциите трябва да разполагат с рампи, тактилни повърхности и асансьори, така че съоръжението да бъде достъпно и за хора с увреждания.

Проектирането ще премине през два самостоятелни етапа. Първият включва геодезически и геоложки проучвания, обемно-устройствена разработка, предложение за виза за проектиране и идеен проект с 3D визуализации. Едва след необходимите съгласувания ще бъде възложено изработването на техническия проект.

Процедурата ще бъде сложна заради защитения статут на Бунарджика. Хълмът е едновременно недвижима културна ценност, част от историческата зона „Филипопол–Тримонциум–Пловдив“ и природна забележителност. Проектът трябва да бъде съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство, а намесата в терена, растителността и културно-историческата среда трябва да бъде сведена до минимум.