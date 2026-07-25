Стотици изпратиха Дядо Йоан в последния му път

Жителите на община Правец изпратиха в последния му земен път игумена на манастир „Св. Теодор Тирон“ архимандрит Йоан. Това се съобщава в официалната фейсбук страница на Община Правец.

Заукопойната литургия в памет на отец Йоан бе възглавена от Ловчанския митрополит Гавриил и свещеници от епархията.

„Днес сърцата ни са съкрушени от тъга. Скърбим дълбоко и изпращаме в последния му земен път нашия обичан пастир, духовен баща и учител по доброта – игуменът на манастир „Св. Теодор Тирон“ – Негово високопреподобие Архимандрит Йоан“, пише в публикацията.

Мъката е голяма, защото от нас си отиде туптящото сърце на духовната ни общност, чийто живот и дело беше живо Евангелие – изпълнено с безкрайна благост, пълна всеотдайност и неуморна работа за хората и тяхното духовно спасение, посочват от Общината.

Той имаше редкия дар да изслушва, без да съди, да лекува с блага дума и да вдъхва надежда там, където тя бе угаснала, пишат още от Общината.

Архимандрит Йоан (Сотир Иванов Страшников), игумен на Правешкия манастир „Св. Теодор Тирон" завърши своя земен път на 22 юли тази година. Отец Йоан е роден на 25 септември 1937 г.

Източник "Лупа"