Експлозия от емоции в Рила под открито небе

Парк „Туристическа градина“ в Самоков официално се превърна в епицентър на младежката култура, изкуството и качествената българска музика с дългоочаквания старт на осмото поредно издание на фестивала LAGO Fest. Проливните дъждове и капризите на времето не успяха да сломят духа на хилядите ентусиасти, дошли да споделят магията на забавленията на открито, въпреки че наложиха разместване на програмата и преместиха официалното откриване на събитието. Дори и под облачното небе, Самоков доказа, че е домакин на едно от най-живите и бързо развиващи се арт събития в страната.

„Молец“ и Керана взривиха сцената

Истинският музикален ураган връхлетя Туристическата градина още през първата вечер, когато под светлините на прожекторите излязоха абсолютните любимци на българската публика – група „Молец“ и нестандартната „Керана и космонавтите“. Техните мощни изпълнения и разтърсваща енергия буквално наелектризираха атмосферата в парка, превръщайки нощта в незабравимо преживяване под звездите. Организираният от фондация СИЙД фестивал за пореден път доказа, че знае как да улавя пулса на младото поколение и да му поднася най-доброто от родната сцена.

Кметски плакет и голямото признание зад кулисите

Преди музикалните титани да превземат сцената, събитието бе белязано от официален и емоционален момент, в който кметът на община Самоков Ангел Джоргов лично връчи почетен плакет на основния двигател и организатор на фестивала – Георги Николов. Градоначалникът изрази огромната си благодарност към целия екип и неуморните доброволци за това, че продължават да развиват и надграждат този знаков за региона форум. От своя страна, екипът на фондацията благодари за неизменната подкрепа на местната власт, без която мащабът на тазгодишния празник би бил невъзможен.

Повече от музика: Зона за кариера и арт работилници за всяка възраст

Тази година LAGO Fest буквално надскочи себе си, като предложи на посетителите много по-богата палитра от активности, арт ателиета и забавления. Голямата изненада в осмото издание е обособяването на специална кариерна зона, където младите хора и присъстващите могат не просто да се забавляват, но и да открият нови професионални възможности, научавайки детайли за пазара на труда директно от извора. Организаторите подчертават, че фестивалът е перфектно балансиран за хора от абсолютно всички възрасти, гарантирайки, че всеки един посетител ще си тръгне от Самоков с незабравим спомен и вдъхновение.