Тръмп спечели битка за 95 млрд. долара

Доналд Тръмп постигна важен политически успех в разделения Конгрес, след като Камарата на представителите прие бюджетна резолюция за допълнително финансиране от 95 млрд. долара. Искането бе внесено от президента миналия месец, а по-голямата част от средствата са предназначени за войната срещу Иран.

Републиканците прокараха мярката с минималното мнозинство от 216 срещу 214 гласа въпреки съпротивата на демократите и разногласията в собствените си редици. Решението отваря специален път, по който приоритетите на Тръмп могат да преодолеят блокадата в Сената.

Пентагонът получава лъвския пай

Военните разходи се превърнаха в най-спешната част от пакета, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет предупреди сенаторите, че Пентагонът изпитва недостиг на средства. Това се случва въпреки еднократното целево финансиране от 150 млрд. долара, включено в миналогодишния бюджетен закон.

От новия пакет 60 млрд. долара са предназначени за Пентагона, а още 13 млрд. долара ще покрият други нужди на националната сигурност. Предвидени са също 12 млрд. долара за фермерите, засегнати от митата на Тръмп, и 10 млрд. долара за промени в изборното законодателство и изисквания за доказване на гражданство при гласуване.

Джонсън прокара приоритетите на президента

Председателят на Камарата Майк Джонсън реши да подложи резолюцията на гласуване въпреки сериозния риск от провал. Той видя в бюджетната процедура най-добрата възможност приоритетите на Тръмп да бъдат наложени в Конгреса без подкрепата на демократите.

Двама републиканци и един независим конгресмен се присъединиха към демократите срещу мярката. Част от консерваторите настояват новите разходи да бъдат компенсирани със съкращения в други сектори, но това не попречи на Джонсън да събере необходимите гласове.

Специалната процедура заобикаля блокадата

Резолюцията позволява на републиканците да използват бюджетна реконсилация. При стандартната процедура законопроектите за разходи се нуждаят от подкрепата на най-малко 60 сенатори, но при реконсилация те могат да бъдат приети с обикновено мнозинство.

Този механизъм значително увеличава шансовете на Тръмп да прокара пакета без гласове от демократите. Отделните комисии трябва да подготвят конкретните законопроекти през лятото, а окончателното гласуване в Камарата се очаква след августовската ваканция.

Сенатът остава последната преграда

Победата на Тръмп в Камарата не гарантира окончателното отпускане на средствата. Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тюн все още не е подкрепил категорично резолюцията, а републиканските сенатори са разделени за размера на военните разходи и липсата на бюджетни компенсации.

Тюн поставя на първо място приемането на временно правителствено финансиране, което трябва да предотврати спиране на работата на федералните институции след 30 септември. Той заяви, че Сенатът няма да се заеме с пакета от 95 млрд. долара, преди да има сигурност, че тази непосредствена бюджетна криза може да бъде избегната.