Тръмп хвърли извънредно тежко обвинение към Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Китай, че е извършил най-мащабния пробив в изборни данни в американската история, придобивайки досиетата на 220 млн. гласоподаватели. Според него информацията е дала на Пекин възможност да набелязва отделни групи избиратели и да провежда операции за влияние още по време на президентската кампания през 2020 г. Тръмп заяви, че разсекретените документи показват както китайски интерес към резултата от вота, така и опити ключова информация да бъде скрита от него. Президентът превърна разкритията в основен аргумент за незабавно затягане на изборната сигурност преди междинния вот през ноември.

Досиетата на 220 млн. американци

Тръмп заяви, че Китай незаконно е получил почти цялата национална база с данни за американските избиратели. Според Белия дом сред компрометираната информация са имена, адреси, телефонни номера, партийна принадлежност и други сведения, използвани при регистрацията за гласуване.

„Тази загуба на данни създава безпрецедентен кошмар за изборната сигурност“, предупреди президентът.

Подобен масив би позволил създаването на изключително подробни профили на американските гласоподаватели. Данните могат да бъдат използвани за проследяване на политическите им нагласи, изпращане на персонализирани послания, разпространяване на дезинформация или провеждане на кибератаки срещу конкретни хора и организации.

Тръмп определи случая като много повече от обикновена кражба на информация. Според него операцията е започнала по време на изборния цикъл през 2020 г. и е била свързана с интереса на Китай към изхода от президентската надпревара.

Можел ли е Китай да повлияе на резултата

Разсекретените материали не показват, че китайски представители са променяли броя на гласовете или са прониквали успешно в системите за преброяване. Те обаче разглеждат възможността Пекин да е използвал достъпа до огромното количество информация за по-широки операции, способни да влияят върху поведението на избирателите.

В един от документите се посочва, че Китайската комунистическа партия е предпочитала Тръмп да загуби изборите, защото политиката му е застрашавала китайските икономически и стратегически интереси. Материалите съдържат и сведения за действия на китайското разузнаване, насочени към американски политически кампании.

Това означава, че основният въпрос не е само дали някой физически е променил бюлетини. Влияние върху изборите може да бъде упражнявано и чрез контролирано разпространяване на информация, кибернаблюдение, компрометиране на кампании и използване на лични данни за въздействие върху определени групи.

Част от разузнавателните анализи смятат, че системите за преброяване на гласовете са трудни за манипулиране в мащаб, достатъчен да промени крайния резултат. Други материали обаче сочат, че Китай е разполагал със значителни възможности да събира информация и да подготвя операции за влияние.

Тръмп обвини службите в прикриване

Президентът насочи тежки обвинения към представители на американската разузнавателна общност. Според него сведенията за китайската операция са били омаловажавани, редактирани или умишлено задържани, за да не достигнат до Белия дом и до американското общество.

Тръмп заяви, че част от информацията не е била включена в ежедневните президентски разузнавателни доклади. Според представената от него версия отделни служители са се опитали да наложат заключението, че Китай не представлява съществена заплаха за изборите, въпреки наличието на данни за кибердейности и интерес към американските избирателни масиви.

Президентът свърза действията с така наречената „дълбока държава“ - мрежа от служители, които според него използват институциите, за да прокарват политически цели и да саботират избраното управление.

Белият дом възложи на компетентните служби да установят кои длъжностни лица са разполагали с информацията, защо тя не е била представена в пълния ѝ вид и дали има основания за наказателно преследване.

Пекин отхвърли обвиненията

Китай реагира още преди началото на президентското обръщение. Говорителят на посолството Лиу Чан заяви, че страната му не се е намесвала и няма намерение да се намесва в американски президентски избори.

„Китай никога не е и никога няма да се намесва в президентските избори на САЩ“, посочи дипломатът.

Разкритията идват в чувствителен момент за отношенията между Вашингтон и Пекин. Двете държави се опитват да стабилизират търговските си връзки след скъпата икономическа конфронтация от миналата година, а Тръмп се надява да разговаря с китайския президент Си Цзинпин през септември.

Въпреки това американският президент даде ясно да се разбере, че подобряването на търговските отношения няма да бъде за сметка на националната сигурност или защитата на изборната система.

Нови правила преди междинния вот

Тръмп използва разкритията за Китай, за да призове републиканците в Конгреса да приемат незабавно по-строги изисквания за гласуване. Той настоя за задължително представяне на документ със снимка и доказателство за американско гражданство при регистрацията.

Предлага се също щатите да споделят избирателните си данни с федералното правителство. Целта е да бъдат откривани починали избиратели, дублирани регистрации, хора без американско гражданство и други несъответствия.

Президентът подкрепи приемането на закона „Спасете Америка“, който трябва да въведе единни минимални стандарти за сигурност на федералните избори.

Речта идва преди междинните избори през ноември, на които републиканците ще защитават мнозинствата си в Камарата на представителите и Сената. Демократите трябва да спечелят само три допълнителни места, за да поемат контрола над долната камара.

Тръмп поиска санкции за телевизиите

Президентът атакува и големите американски телевизионни мрежи, които отказаха да излъчат пряко обръщението му в праймтайма.

Той заяви, че телевизии, които умишлено лишават американците от важна информация за националната сигурност, не би трябвало да запазват лицензите си.

Две от трите водещи национални мрежи, както и Си Ен Ен, не показаха цялата реч по основните си канали. Решението се отклони от дългогодишната практика важни президентски обръщения да бъдат излъчвани пряко.

Тръмп определи поведението им като пореден знак, че част от медиите избират кои факти американското общество има право да чуе.

„Печелим голяма победа в Иран“

В речта си президентът засегна и американската военна операция срещу Иран.

„Печелим голяма победа в Иран и много скоро ще видите плодовете на този труд“, заяви Тръмп.

Той не представи подробности, но думите му дойдоха на фона на новите американски удари и засиления натиск над Техеран. Посланието беше, че предприетите военни и дипломатически действия скоро ще доведат до видим резултат.

Така обръщението на Тръмп събра в една реч трите основни линии на президентската му политика - противопоставяне на китайското влияние, прочистване на институциите от служители, които прикриват важна информация, и налагане на по-строги правила за защита на американските избори.