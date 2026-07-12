Последният му път водеше към Киев. Тръмп се сбогува с Линдзи Греъм

Доналд Тръмп се сбогува с един от най-близките си политически съюзници - републиканския сенатор Линдзи Греъм, който почина внезапно на 71-годишна възраст.

Само ден преди смъртта си Греъм беше в Киев за среща с украинския президент Володимир Зеленски и обяви напредък по новите американски санкции срещу Русия. Това беше десетото му посещение в Украйна и последната му публична изява.

Смъртта му отнема от Тръмп един от най-влиятелните му съмишленици в Сената по въпросите на отбраната и външната политика.

„Истински американски патриот“

„Сенатор Линдзи Греъм, един от най-великите хора и сенатори, които някога съм познавал, вече не е сред нас! Той работеше непрекъснато и беше истински американски патриот. Линдзи безкрайно ще ни липсва“, написа Тръмп в социалната си платформа Трут соушъл.

Офисът на сенатора съобщи, че той е починал вечерта на 11 юли след кратко и внезапно заболяване. Допълнителни подробности не бяха разкрити, а семейството му поиска уединение.

Връзка, започнала с война

Отношенията между Тръмп и Греъм невинаги са били близки. По време на републиканската президентска кампания през 2016 г. сенаторът беше сред най-острите му противници и дори го определяше като неподходящ за Белия дом. Тръмп му отвръщаше със също толкова лични нападки.

След победата на Тръмп обаче двамата постепенно се сближиха. Греъм се превърна в един от най-верните защитници на президента в Конгреса, разговаряше често с него, играеше голф в неговата компания и го съветваше по теми като Русия, Иран, Израел и американската военна политика.

Сенаторът защитаваше Тръмп по време на процедурите за импийчмънт и подкрепи кандидатурата му за нов мандат. В същото време не се колебаеше да настоява за по-твърд курс срещу Москва, дори когато част от републиканците се обявяваха срещу допълнителната подкрепа за Киев.

Последната мисия в Украйна

На 10 юли Греъм се срещна със Зеленски в Киев. Двамата обсъдиха спешната нужда на Украйна от допълнителни ракети за противовъздушна отбрана, дипломатическите усилия за прекратяване на войната и засилването на санкционния натиск срещу Русия.

„Добра среща с американския сенатор Линдзи Греъм в Киев. Това е вече десетата му визита в нашата страна и ние оценяваме подкрепата му“, заяви Зеленски.

Украинският президент благодари на сенатора и за това, че признава постиженията и смелостта на украинските воини. Греъм от своя страна потвърди, че Конгресът ще продължи да подкрепя Украйна.

Последният пробив с Тръмп

Часове преди смъртта си Греъм съобщи, че е постигнато споразумение между група сенатори и администрацията на Тръмп за придвижването на актуализиран законопроект със санкции срещу Русия.

„Постигнахме споразумение с Белия дом за вариант на закона, който администрацията ще подкрепи. Това означава, че той ще стане закон“, заяви Греъм пред журналисти в Киев.

Проектът предвижда наказателни мерки срещу държави, които продължават да купуват руски петрол и природен газ и така финансират войната. Сенаторът работеше по него в продължение на месеци заедно с представители и на двете американски партии.

Така последната политическа битка на Греъм отново събра двете основни линии в кариерата му - близостта му с Доналд Тръмп и твърдата му подкрепа за Украйна. Един ден след срещата му със Зеленски човекът, който някога беше сред най-яростните противници на Тръмп, беше изпратен от президента като „един от най-великите сенатори“ и незаменим американски патриот.

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