Тайните служби върнаха Тръмп в стария президентски самолет

Американският президент Доналд Тръмп напусна Турция със стария „Еър форс едно“, а не с новия самолет, подарен от Катар и модернизиран за нуждите на държавния глава. Официално той обясни промяната почти сантиментално - „за старите времена“ и за да може новата машина да бъде показана на американски военни във Великобритания. Зад тази версия обаче стои далеч по-нервна картина: Тайните служби са препоръчали стария самолет „от изключителна предпазливост“ заради ескалацията с Иран и различията в защитните системи на двете машини, съобщи Ей Би Си нюз. Конкретна заплаха не е посочена, но маршрутът от Турция минаваше в момент на остро напрежение в Близкия изток.

Катарският самолет тръгна пръв

Новият „Боинг 747-8“, подарен от Катар и пребоядисан в цветовете, избрани от Тръмп, пристигна с него на срещата на НАТО в Турция. Вместо да го върне обратно у дома още от Анкара, машината беше изпратена по-рано към британската военновъздушна база Милдънхол.

Тръмп обясни, че това е направено, за да могат американски военнослужещи да разгледат самолета. По-късно той наистина се прехвърли на новата машина във Великобритания и с нея продължи към Вашингтон. Появилата се промяна в плановете обаче възроди старите въпроси около подаръка от Катар - колко струва преоборудването, колко бързо е направено и дали самолетът вече има всички системи, които се очакват от президентска машина.

Старият „Еър форс едно“ не е просто стар

Истинската разлика е в защитата. Старите самолети VC-25A, които превозват американски президенти от десетилетия, са строени още в края на Студената война и са проектирани като летящ команден център. Те имат защита срещу ефекти от ядрен взрив, противоракетни системи, медицински блок и възможност за дозареждане във въздуха при извънредна ситуация.

Новият катарски самолет е луксозен и модернизиран, но е т.нар. междинна машина. Военновъздушните сили на САЩ признават, че при бързото му преоборудване някои сложни инженерни промени, предвидени за окончателния „Еър форс едно“, умишлено са оставени за по-късен етап. Именно това обяснява защо при рисков маршрут службите предпочитат познатата, доказана и по-пълно защитена президентска машина.

Иранската сянка над полета

На хартия Белият дом твърди, че новият самолет отговаря на нужните изисквания за сигурност. В реалния полет обаче всичко изглеждаше по-предпазливо от обичайното. Според Ей Би Си нюз на пътниците в стария „Еър форс едно“ е било разпоредено да държат щорите на прозорците спуснати, а данни от проследяване на полети показват, че самолетът на президента не е активирал публичния си транспондер, докато не е бил над Черно море край Истанбул.

Тръмп отрече промяната да е била заради конкретна заплаха. Но когато беше попитан за риска, той сам напомни: „Аз съм номер едно в списъка за ликвидиране на Иран“. По-късно, на въпрос защо пътниците са били инструктирани да държат щорите спуснати, президентът каза, че вероятно е било, защото са летели по „опасен маршрут“.

Версията „за военните“ и версията „за службите“

Тук започва леко клюкарската част на историята. Публично Тръмп представи маневрата като почти шоу - новият самолет отива в Милдънхол, за да го видят военните, старият „Еър форс едно“ го вози „за старите времена“, после всички се събират и пътуването продължава. Звучи като PR на криле.

Но източниците на Ей Би Си нюз казват друго: Тайните служби са препоръчали стария самолет именно за излитането от Турция заради напрежението с Иран и по-високото доверие в защитните способности на досегашната машина. Това обяснява защо старият самолет е бил предпочетен за първия, по-чувствителен участък, а новият е поел пътя след спирането във Великобритания.

Подаръкът, който носи главоболия

Самолетът от Катар отдавна е политически дразнител във Вашингтон. Той трябва да служи като временен „Еър форс едно“, докато „Боинг“ забавя новите официални президентски самолети, които се очакват по-късно. Бързото преоборудване предизвика критики за разходите, сигурността и темпото на работата, а според експерти подобна машина изисква защита на комуникациите, системи срещу подслушване и способности за противоракетна отбрана.

Така един самолет, замислен като бляскав символ на президентския стил на Тръмп, се превърна в повод за неудобни въпроси. Дали е достатъчно защитен? Дали е бил пуснат в употреба твърде бързо? И защо точно в най-напрегнатия момент старият „Еър форс едно“ пак се оказа по-сигурният избор?

Какво всъщност се случи

Най-вероятното обяснение е комбинация от предпазливост, имидж и оперативна сигурност. Няма потвърдена конкретна заплаха срещу самолета, но има повишено напрежение с Иран, опасен регионален контекст и нова машина, за която още се задават въпроси. Старият „Еър форс едно“ е по-познат на службите, по-доказан в кризисни сценарии и с по-ясни защитни възможности.

Затова публичната версия остана лъскава - военните да видят новия самолет. Работната логика обаче изглежда по-проста: когато президентът лети близо до район на напрежение, службите предпочитат машината, която познават най-добре. А в този случай старият „Еър форс едно“ може и да изглежда по-малко ефектно, но очевидно е спечелил доверието точно когато това е било най-важно.

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