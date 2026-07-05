Америка празнува 250 години. Тръмп обеща, че нищо няма да я спре

Президентът Доналд Тръмп произнесе тази сутрин (българско време) във Вашингтон ключовото си слово за 250-годишнината от независимостта на САЩ, след като буря принуди властите временно да евакуират Националната алея. Речта започна след връщането на част от публиката и преди голямото пиротехническо шоу.

Тръмп използва момента, за да превърне забавянето в символ на устойчивост, като заяви: „Няма начин да ни спрат“. Така юбилеят, замислен като национален празник на единството, отново получи силен политически заряд.

Как започна големият спектакъл

Официалната юбилейна програма във Вашингтон беше разгърната като 16-дневен „Great American State Fair“ на Националната алея. Асошиейтед прес напомня, че тържествата бяха открити още на 24 юни с митинг на Тръмп, прелитания на стелт бомбардировачи, военни оркестри и изпълнение на „God Bless the USA“ от Лий Грийнууд. Форматът трябваше да почете основаването на САЩ през 1776 г. с тематични дни, посветени на армията, патриотизма, здравните инициативи и Деня на независимостта.

Белият дом представи финалния ден като едно от най-големите патриотични зрелища в света - с целодневна програма, слово на президента, церемонии в чест на военнослужещи, разкази за „ежедневни герои“ и най-голямото пиротехническо шоу в историята. Ройтерс обаче отбелязва, че президентската организация Freedom 250 е изместила встрани по-ранното непартийно планиране и е оградила голяма част от Националната алея за панаира, включително с виенско колело, щандове на консервативни организации и представители на отбранителния сектор.

Бурята влезе в сценария

Голямата вечер почти се разпадна заради времето. Сикрет сървис и организаторите разпоредиха евакуация на района, а хиляди хора потърсиха подслон в музеи, федерални сгради и метростанции. Си Би Ес съобщи, че входовете са били затворени, а зрителите, които вече са били в охраняемата зона, са насочени към места за подслон заради гръмотевична буря около Националния мол.

Тръмп не прие отлагането като вариант. В пост в Трут Соушъл той написа, че няма да позволи „малко дъжд“ да спре юбилея, а преди речта повтори пред публиката, че е бил готов да чака колкото трябва. „Ако трябва да говоря пред един човек в 4 часа сутринта, ще бъда тук“, каза той. После добави: „Искаме 4 юли. Не търсим нещо друго“.

Силните думи на Тръмп

Основната линия в речта беше проста и ударна - Америка не се отказва, Америка празнува точно на своя ден, Америка влиза в нова фаза на сила. Тръмп благодари на хората, които се върнаха след евакуацията, и ги нарече „специални хора“ в „специална страна“. Той представи 250-годишнината като „един от най-радостните и славни моменти на всички времена“, но вплете патриотичната рамка със своите обичайни политически теми.

В речта и около нея президентът заложи на познатия си образ на лидер, който не отстъпва нито пред буря, нито пред критици. Още при откриването на юбилейната програма дни по-рано той заяви: „Никога не е имало нещо като Съединените американски щати“, а после обяви, че страната става „по-голяма, по-добра, по-силна и много по-изключителна от всякога“. Тогава добави и една от най-тръмпистките си реплики: „Вече никой не ни се смее“.

Между патриотизъм и политика

Юбилеят обаче не остана само празник. Ройтерс описва речта като „реч в стила на предизборна кампания“ - по-скоро митингова, отколкото чисто церемониална, а Асошиейтед прес отбелязва, че Тръмп е смесил патриотични послания с партийни акценти. В контекста на наближаващите междинни избори това превърна 250-годишнината в сцена не само на национална памет, но и на политическо мобилизиране.

По-рано, в реч при Маунт Ръшмор, Тръмп нарече комунизма „смъртна заплаха за американската свобода“ и го представи като по-опасен от световните войни и атентатите от 11 септември. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също влезе в идеологическия тон, заявявайки от борда на USS Kearsarge в Ню Йорк, че „малки, но шумни гласове“ ще говорят за недостатъците на Америка вместо за нейното величие.

Вашингтон празнуваше под жега, охрана и спорове

Празничната вечер се случи при тежка жега и засилени мерки за сигурност. Ройтерс съобщи за температури до 39 градуса, дълги опашки за проверка и отменени прояви в района. Си Би Ес цитира федерални данни, според които най-малко 51 души са потърсили медицинска помощ заради проблеми, свързани с жегата, по време на събитията на Националния мол.

Празникът не беше само във Вашингтон

Докато Тръмп говореше във Вашингтон, юбилейни прояви вървяха и в други градове. В Ню Йорк високи кораби преминаха около Статуята на свободата и по река Хъдсън, последвани от демонстрации във въздуха с военни самолети, „Сините ангели“ на военноморските сили и френския екипът от изтребители Patrouille de France. В Маунт Върнън нови граждани положиха клетва за вярност към САЩ, а във Филаделфия - родното място на Декларацията за независимост - тържествата започнаха още през деня, макар че времето наруши част от програмата.

Така 250-годишнината на САЩ започна като национален ритуал, но се превърна в огледало на съвременна Америка - горда, шумна, разделена и обсебена от политически символи. Тръмп получи сцената, която искаше: буря, закъснение, публика, която се връща, и фраза, която звучи като лозунг - „Няма начин да ни спрат“. За неговите поддръжници това беше доказателство за воля, за критиците - още един знак, че историческият юбилей е превзет от политически спектакъл. Истината е, че във Вашингтон тази нощ Америка празнуваше не само миналото си, а и собствения си спор за бъдещето.

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