Свят

Най-великата нация празнува! САЩ удари 10 рекорда в чест на юбилея

Невиждана заря, уникален локомотив и дигитален пробив за 250-тата годишнина

Най-великата нация празнува! САЩ удари 10 рекорда в чест на юбилея
04 юли 26 | 0:05
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Светлана Владимирова

Съединените щати посрещат своя 250-и юбилей в безпрецедентна атмосфера, разкъсвани между грандиозен триумф и невиждано вътрешнополитическо напрежение.

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Традиционният военен парад с духови оркестри и ветерани е загърбен, знаменателната годишнина се превръща в най-грандиозната технологична и културна сцена на модерната история на САЩ.

Докато нацията се подготвя да счупи поне 10 рекорда, включително с най-скъпия рожден ден в историята си, зад кулисите две паралелни комисии водят ожесточена битка за идеологическото сърце и духа на празника.

Вашингтон вече е трансформиран в технологична крепост под зоркия поглед на Тайните служби, за да се гарантира сигурността на милионите гости по време на футуристичния парад и зрелищните шоу програми.

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Най-скъпият рожден ден в историята

Бюджетът за честванията в цялата страна надхвърля 5 милиарда долара, което е комбинация от държавни средства и частни спонсорства. Това прави Semiquincentennial най-скъпото и мащабно национално честване, организирано някога в историята на човечеството.

Най-голямата заря

Във Вашингтон ще се проведе най-мащабното пиротехническо шоу, записвано някога в Книгата на рекордите Гинес. В рамките на 40 минути от 10 различни локации около Националната алея ще се изстрелят 850 000 фойерверки в пълна синхронизация.

Най-голямото синхронизирано „блок парти“

Концепцията за „Национално блок парти“ обединява над 10 000 локални събития на открито в един и същи ден. Кулминацията е мегаконцертът в Лос Анджелис със символична цена на билета от точно $17.76 – рекорд за най-евтин достъп до шоу на стадион с участието на топ звезди като The Smashing Pumpkins и Крис Стейпълтън.

Невиждано зрелище в Белия дом

Юбилейната програмата „Freedom 250“ на президента Тръмп поставя рекорд за най-нетрадиционно използване на държавна собственост. За първи път в историята Южната морава на Бялата къща ще се трансформира в арена за официална вечер на бойни изкуства пред погледа на световния елит.

Щастливото съвпадение

Световното първенство по футбол през 2026 г. вече държи рекорда за най-големия Мондиал в историята (48 отбора и 104 мача). Уникалното съвпадение е, че в самия ден на независимостта, 4 юли, ще се играят ключови елиминационни мачове в историческия център Филаделфия и в Хюстън.

Първото автомобилно Гран При на Националната алея

За първи път историческото сърце на американската столица ще се затвори за високоскоростно състезание. Grand Prix ще постави рекорд за писта с най-ценен исторически допир, преминавайки буквално на метри от Монумента на Вашингтон и Капитолия.

Най-мащабната дигитална историческа пътека

Проектът „51 стъпки към свободата“ (51 Steps to Freedom Trail) във Вашингтон се превръща в най-голямата градска мрежа с добавена реалност. Милиони туристи едновременно се очаква да използват телефоните си, за да съживят триизмерни исторически личности по улиците.

Най-големият работещ парен локомотив на релси

Историческият гигант Big Boy No. 4014 на Union Pacific предприема най-дългата си паметна обиколка през десетки щати. Той е официалният Посланик на колела за юбилея и държи рекорда за най-големия и мощен действащ парен локомотив в света.

Най-ценната шпионска изложба

Международният музей на шпионажа поставя рекорд за сигурност, като показва за юбилея оригиналното писмо на Джордж Вашингтон от 1777 г. То е представено като „рождения лист“ на американското разузнаване, а озвучаването от звездата на мюзикъла Hamilton Крис Джаксън го прави най-слушания музеен експонат за годината.

Най-голямата концентрация на национални съкровища

Смитсонианският институт организира за юбилея уникалната кампанията „Нашето споделено бъдеще: 250“. За целта институцията изважда наведнъж 250 от най-пазените си и ценни реликви, включително цилиндъра на Линкълн. Нещо повече - спира се дори мащабната реставрация на Смитсонианския замък, за да може той да побере рекордния наплив от посетители през лятото.

Две визии за една нация

Най-пикантният детайл, който вълнува политическите наблюдатели зад Океана в навечерието на юбилея, е съществуването на две паралелни комисии, които буквално се борят за медийното внимание и за това как трябва да изглежда Америка.

От едната страна е официалната конгресна комисия America250, създадена с цел да акцентира върху културното многообразие, историята и доброволчеството.

От другата страна е подкрепяната от Белия дом програма Freedom 250, която залага на консервативни ценности и демонстрация на мощ.

По думите на организатори от Вашингтон: „Това не е просто рожден ден. Това е състезание за духа на Америка. Едните искат да покажат културното наследство, а другите – поп културата и силата, която респектира света.“

Парадът на бъдещето

Централният парад по Конститушън Авеню във Вашингтон тази година ще бъде различен. Традиционното дефиле е разделено на две части – историческа и футуристична.

В първата фаза зрителите ще видят автентични възстановки на Революционната война, включително марш на конницата и оригинални оръжия от 18-и век.

Във втората част пък парадът се превръща в технологично шоу, което ще покаже бъдещето. Вместо тежка военна техника, акцентът е върху космическите постижения на НАСА, изкуствения интелект и американските иновации.

Наред с маршируващите оркестри, в небето над столицата ще прелетят най-модерните изтребители от пето поколение, а по земята ще преминат платформи, управлявани изцяло от изкуствения интелект.

Невиждани мерки за сигурност

Мащабът на събитията за юбилея вече превръща Вашингтон в най-охраняваната зона на планетата. Secret Service, съвместно с ФБР и Националната гвардия, подготвят сигурността от близо две години. За първи път в историята на честванията се внедрява „купол“ от изкуствен интелект за лицево разпознаване по цялото протежение на Националната алея.

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Мобилното въздушно пространство над столицата ще е напълно блокирано за частни полети и дронове чрез специални заглушителни системи от ново поколение. Проверките ще са на всеки квадратен метър, а броят на цивилните агенти сред тълпата ще бъде рекорден. „Предизвикателството е огромно, защото празненствата не са концентрирани на едно място, а са разпръснати из целия град – от Южната морава до стадионите“, коментираха от службите за сигурност.

С бюджет, който надхвърля въображението, и с амбицията да засенчат всяко друго историческо честване, САЩ имат ясна цел - да покажат на света своето лидерство и надмощие. 

Историческите триумфи

  • През 1787 г. САЩ създават първата в света модерна, писмена Конституция, която се превръща в глобален модел за демокрация и разделение на властите.

  • Преминаването през опустошителната Гражданска война и приемането на 13-ата поправка, последвано от Закона за гражданските права, утвърждават принципа за равенство и отменят робството.

  • Индустриалната революция в края на 19-и век позволява на САЩ да изпреварят Британската империя и да създадат най-мощната и влиятелна финансова система на планетата.

  • Победата във Втората световна война става благодарение на ключовата роля на САЩ и така се разгромява нацизма през 1945 година.

  • студена война

  • Победата в Студената война довежда до разпада на Съветския съюз през 1991 г., освобождавайки Източна Европа от комунистическите режими.

  • През 1969 г. американската совалка Аполо 11 извърши първото в историята на човечеството пилотирано кацане на Луната, демонстрирайки абсолютен научен триумф.

  • аполо

  • Проектите на американското правителство и Силициевата долина раждат персоналния компютър, глобалната мрежа и смартфона, които промениха живота на всяко човешко същество.

  • silicon

  • Отделянето от бюджета на най-голямата международна помощ за борба с глада и болестите, утвърждава САЩ като глобален благодетел.

Тъмните петна в историята

  • Дългогодишната политика на изтласкване на индианците от земите им, чиято черна кулминация е „Пътеката на сълзите“ през 30-те години на 19-ти век, доведе до смъртта на хиляди хора и унищожи поредица от култури.

  • Въпреки отмяната на робството, в продължение на почти век, до средата на 60-те години на XX век, в Южните щати легално съществуваше расова сегрегация, която лишаваше чернокожите от основни човешки права.

  • Сривът на Уолстрийт отприщи Голямата депресия през 1929 година, която затвори хиляди банки, остави една четвърт от американците без работа и повлече глобалната икономика.

  • Вторият член на Конституцията, който дава право на носене на оръжие, се превърна в най-голямата вътрешна криза на сигурността, а САЩ остават единствената развита държава с рекорден брой масови стрелби в училища и обществени места всяка година.

  • Войната във Виетнам от 1955 до 1975 г. се превърна в най-тежкото военно и морално поражение на САЩ през XX век. Тя отне живота на над 58 000 американски войници, раздели нацията и завърши с превземане на Сайгон от комунистите.

  • Провалът на ЦРУ да свали чрез наемници Фидел Кастро в Куба в прословутия Залив на прасетата през 1961 година, се превърна в едно от най-големите дипломатически унижения за Белия дом. Операцията „Птицечовка“ по-късно изправи света на ръба на ядрена война по време на Карибската криза.

  • Нахлуването в Ирак през 2003 г., започнало под предлог, че Саддам Хюсеин притежава оръжия за масово унищожение, дестабилизира целия Близък Изток, доведе до стотици хиляди цивилни жертви и индиректно роди терористичната групировка ИДИЛ.

  • Разкритията за изтезания на затворници в „Гуантанамо“ подкопаха моралния авторитет на САЩ като глобален защитник на човешките права.

 

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Автор Светлана Владимирова

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