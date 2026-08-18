Европа пред нова криза. Сериозни проблеми за шофьорите

Конфликтът в Близкия изток и последвалите прекъсвания на доставките изправят Европа пред реален риск от дефицит на моторни масла, като последиците все по-осезаемо заплашват да засегнат шофьорите в ЕС. В основата на проблема е критичният недостиг на базови масла от група III - високо пречистен петролен продукт, който е ключова съставка за производството на съвременните смазочни материали. Спирането на ключови съоръжения в Катар и блокираните маршрути бързо стопиха европейските запаси, а цената на суровината скочи почти тройно, достигайки около 4000 долара за тон. Част от производителите вече обявиха форсмажорни обстоятелства, а алтернативните доставчици няма как да компенсират липсващите количества, което означава, че първите нови доставки в Европа могат да се очакват най-рано през есента.

За европейските водачи тази суровинна криза крие съвсем преки и конкретни финансови и практически изпитания. На първо място, драстичното поскъпване на суровините води до пряк скок в цените на смазочните продукти и прави рутинното обслужване на автомобила чувствително по-скъпо. Освен финансовия натиск, шофьорите са изправени и пред риска от забавяния и затруднения при навременната смяна на моторно масло в сервизите - проблем, който вече се наблюдава при големи маркови сервизи в Азия и постепенно обхваща и европейския пазар.

Ситуацията усложнява и техническото обслужване на съвременните двигатели. Тъй като преформулирането на едно масло изисква строги изпитвания и официални одобрения, автомобилните гиганти като Stellantis, Volkswagen и Toyota трескаво търсят алтернативи. Ако недостигът се задълбочи, автопроизводителите може да бъдат принудени да проявят по-голяма гъвкавост и да смекчат техническите си изисквания за одобрени масла, за да не се стига до престой на автомобили в сервизите. Кризата оказва натиск и върху транспортния сектор, където увеличените разходи за поддръжка на автопарковете вече се пренасят върху крайните потребители чрез по-високи цени за таксиметрови и превозвачески услуги.