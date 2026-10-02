Цял щат е в нокдаун. Как Криста е жива след екзекуцията

Никой в САЩ не знае защо и как 50-годишната Криста Пайк, която трябваше да стане първата екзекутирана жена в американския щат Тенеси от 200 години насам, оцеля след две инжекции с пентобарбитал.

Осъдената на смърт затворничка е в болница в критично състояние и всички се питат: "А сега какво?". Отговори от гледна точка на медицинското и правното ѝ бъдеще обаче няма - нито от офиса на губернатора, нито от съда, нито от лекарите.

"Макар че не е необичайно да има неуспешна екзекуция - когато нещо се различава от официалния протокол - изключително рядко е екзекуцията просто да се провали. Случаите, в които хора оцеляват след екзекуция, създават истинска дилема за правната система. А сега какво? Случаят на Пайк е уникален, защото смъртоносните лекарства действително са влезли в нейната система. Така че сме в нещо като безпрецедентна територия", коментира пред Си Ен Ен професорът в колежа Амхърст и автор на няколко книги за смъртното наказание чрез инжекция Остин Сарат.

По думите му има известен правен прецедент затворници, оцелели след екзекуция, да бъдат екзекутирани отново.

Губернаторът на Тенеси - републиканецът Бил Лий, обаче обяви, че ще отмени последната оставаща екзекуция в щата за годината, докато не бъде извършена проверка от трета страна, за да "определи какво точно се е случило" в случая на Пайк.

Адвокатите на Криста коментираха, че 50-годишната жена получава животоспасяващо медицинско лечение. Те настояват, ако тя оцелее, смъртното наказание да не бъде изпълнявано и да бъде заменено с доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване.

Пайк не отрича вината си, но нейните адвокати твърдят, че смъртната присъда не е подходяща за престъпление, извършено на тази възраст от тийнейджър с нелекувани психични заболявания след детство, изпълнено с брутално сексуално насилие и пренебрегване.

Свидетели на екзекуцията разказаха, че дълго време са чували как след двете дози пентобарбитал Криста Пайк продължава да диша и да се задъхва. По-късно един от адвокатите ѝ заяви, че дори я е чул да говори и да пее след първата доза. После Пайк е била откарана в медицинско заведение извън затвора.

Междувременно италианският вестник "Република" съобщи, че папа Лъв Четиринадесети вече е призовал за отлагане на екзекуцията на Пайк преди насроченото ѝ изпълнение. Ватиканът обаче не е получил отговор на искането си.

Светият престол се противопоставя на смъртното наказание, а самият папа е призовавал за неговото премахване в световен мащаб.