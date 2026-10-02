ООН бие тревога за цените на храните

Световните цени на храните се повишиха до най-високото си ниво от ноември 2022 г. През септември индексът на цените, наблюдаван от ООН, е постигнал невиждани стойности за последните 4 години.

Това пише в доклада на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО).

За първите 7 месеца индексът на цените е нараснал с 5.8%, а от август 2026 г. - с 1.5% средно. Захарта (+6.1%), зърнените култури (+5,1%) и растителните масла (+0,9%) бележат най-голямо повишение, докато цените на месните и млечните продукти намаляват съответно с 1,1% и 0,1%.

Основните причини за растежа на световните цени са логистичните проблеми в Черно море и Ормузкия проток, както и рекордната суша в най-големите земеделски производители в Европа, Северна Америка и югоизточна Азия, причинени от Ел Ниньо.

Главният икономист на ФАО Максимо Тоеро отбеляза нарастващ ръст на световните цени на суровините. Според него, ако това продължи, натискът скоро ще се отрази на цените на храните за потребителите, особено в страните, зависими от вноса на храни и енергия.