Кличко: Ситуацията е изключително драматична

Руски удари ограничиха движението по три моста над Днепър, докато четири държави предлагат частично примирие между Москва и Киев

Киев се намира в „изключително драматична ситуация“ заради непрестанните руски въздушни удари. Това заяви в петък кметът на украинската столица Виталий Кличко, като обвини Русия, че се стреми да разруши града и да направи всекидневния живот на жителите му все по-труден.

„Столицата се намира в изключително драматична ситуация и вече не е възможно да се преструваме, че живеем в мирни времена“, написа Кличко в Телеграм.

Поредните руски атаки доведоха до частично ограничаване на движението по три моста над река Днепър, предизвиквайки сериозни задръствания в Киев. Според Кличко това е част от тактиката за нарушаване на нормалния живот в столицата. Асошиейтед прес също потвърждава частичното затваряне на трите моста след въздушните удари.

Институтът за изследване на войната (ISW) посочва специално удара по Южния мост в Киев и го разглежда като част от руските действия за затрудняване на живота в украинската столица и нанасяне на икономически щети.

Четири предложения за частично примирие

На фона на засилващите се атаки украинският външен министър Андрий Сибига съобщи, че представители на Киев са получили отделни предложения от САЩ, Индия, Турция и Египет за частично примирие с Русия.

Идеите предвиждат прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура. Обсъжда се и спиране на нападенията срещу корабоплаването в Черно море, което е от ключово значение за украинския износ на зърно.

Предложенията идват в момент, когато взаимните удари по енергийни обекти имат все по-сериозни последици – прекъсвания на електроснабдяването в Украйна и проблеми с горивата в Русия.

ООН: Цивилните плащат най-високата цена

„Мирното население понася най-тежките последици от тази война“, заяви в Женева върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк.

Той определи войната като хуманитарна катастрофа, която продължава да се задълбочава и причинява огромно страдание на цивилното население.

Докато въздушната война се засилва, движенията по близо 1250-километровата фронтова линия остават значително по-ограничени.

Нови данни на базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната обаче показват интересна промяна на терен. Между март и септември руските сили са загубили контрол над близо 300 кв. км украинска територия. Част от промяната е свързана с украинската операция „Вивалди“, при която са освободени най-малко 147 кв. км в района на Лиман.

Само през септември ISW изчислява, че руските сили са завзели 175,54 кв. км, но са загубили контрол над 256,35 кв. км – тоест месецът завършва с нетна териториална загуба за Русия. Институтът предупреждава, че точната месечна картина е трудна за определяне, защото част от украинските успехи са постигнати по-рано, но са станали известни през септември.

Над 46 000 руски загуби през септември според Киев

ISW посочва още, позовавайки се на украинския Генерален щаб, че руските сили са понесли над 46 000 загуби в личен състав през септември – най-високото месечно равнище от началото на 2026 г.

Тук е важно уточнението, че числата за руските загуби произлизат от украинската страна и не могат да бъдат независимо потвърдени в реално време. ISW също не предоставя съпоставима оценка за украинските загуби.