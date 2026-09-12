Тежка нощ в Украйна: Жертвите на руските удари растат
Балистични ракети и дронове удариха Киев, Днепър и Харковска област
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Балистични ракети и дронове удариха Киев, Днепър и Харковска област
Ударът стигна дълбоко в тила, цивилни обекти са поразени
Най-малко трима загинали и десетки ранени при удари по столицата и Днепър
10-годишно момче е в болница след атака срещу Днепър
Съобщава се за масирани атаки срещу няколко града – Днепър, Киев и Харков
Ситуацията на фронта
Трима руски войници загинаха и 15 бяха ранени при експлозия в южната Белгородска област
Братя Кличко направиха своето водно кръщение във водите на Днепър