Ужас и смърт! Нови тежки руски атаки по Украйна

Една жена загина, а най-малко десет души, сред които две деца, бяха ранени при ново руско нападение срещу украинския град Днепър тази нощ. По данни на Службата за извънредни ситуации на Украйна, цитирана от Укринформ, спасителните екипи са открили тялото на жената на петия етаж на разрушена жилищна сграда.

Днепър под обстрел

Руските удари са предизвикали сериозни разрушения в жилищни квартали на Днепър. Според украинските власти, освен една жертва и десет ранени, сред които две деца, 28 души – включително пет деца – са били спасени от спасителните екипи по време на нощната операция.

„Днепър: една жертва, десет ранени, включително две деца, в резултат от масирана руска атака“, гласи изявлението, разпространено от украинските служби в Телеграм. На място продължават разчистващите дейности и издирването на оцелели под развалините.

Удари и в Киев и Харков

Почти едновременно с атаката срещу Днепър, руски ракети са ударили и други украински градове. В Печерски район на Киев избухна пожар след обстрел, потвърди началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

Нов удар бе нанесен и по Харков – вторият по големина град в страната. Началникът на областната военна администрация Олег Синегубов съобщи в Телеграм: „Серия от експлозии в Харков. Първите доклади сочат, че врагът е изстрелял ракети.“ Украинските служби проверяват мащаба на щетите и възможните жертви от атаката.

