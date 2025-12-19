Зеленски отсече! Кой ще пострада, ако Украйна падне

Русия ще се заеме "незабавно" със съседна Полша, в случай че съседна Украйна бъде победена, заяви президентът Володимир Зеленски във Варшава на обща пресконференция с полския си колега Карол Навроцки, предаде "Франс прес".

Зеленски добави, че неговата страна може да предостави на Полша съвети за защитата от дронове и за гарантирането на по-добра сигурност в Балтийския регион, отбелязва Ройтерс. Освен това украинският президент покани полския си колега да посети Киев, а полския бизнес – да участва във възстановяването на Украйна, пише Укринформ.

Зеленски изрази надежда, че посещението ще доведе до нова и още по-съществена глава в полско-украинските отношения. Това са отношения "не просто на съседи, а на два европейски стълба, без които просто няма да има свобода в нашата част на Европа, защото няма да има сигурност", подчерта украинският президент.

Независимостта на Полша и Украйна е основата, която позволява на всички страни в тази част на Европа да живеят свободно, без върховенство на Москва, добави той.

"Русия иска раздор, иска да разруши и разбие такъв силен съюз – съюза на два народа, на много поколения украинци и поляци. Ние няма да им позволим да направят това", подчерта Зеленски.

"Посещението на Зеленски във Варшава е лоша новина за Русия, защото то показва единството между страните по стратегически значимите въпроси", заяви от своя страна полският президент Карол Навроцки.

"Полша, Украйна, страните от региона, страни с демократични ценности, са единни и това никога не е било под съмнение", подчерта той на пресконференцията.

Решението на ЕС да предостави на Украйна заем на стойност 90 милиарда евро е сигнал за Русия, че няма смисъл да продължава войната си с Киев, защото украинската страна има финансова подкрепа, заяви още Зеленски, цитиран от "Ройтерс". Той отново заяви, че решението, постигнато в Брюксел е победа за Украйна.

Киев е изправен пред бюджетен дефицит от 45 милиарда долара за следващата година и планира да използва европейските средства в подкрепа на отбраната си, както и за социални и хуманитарни разходи.

По-рано Зеленски заяви, че Украйна има интерес към полски изтребители МиГ-29, защото украинските пилоти са обучени да летят на тях и няма да имат нужда от преобучение. Той подчерта, че Киев никога не е оказвал натиск на Варшава по този въпрос.

Той добави, че Киев може да предложи и сътрудничество в сферата на морската сигурност и отбеляза, че е поканил Навроцки в Украйна, за да може да му покаже способностите на украинската отбранителна индустрия.

Разработването на системи за отбрана срещу дронове стана водещ приоритет на страните от източния фланг на НАТО след навлизането на двайсетина руски дронове в Полша през септември и серия от други инциденти с дронове в страни, включително в Румъния, Дания и Германия.

Полша е един от най-активните поддръжници на Украйна от началото на руското нашествие през 2022 г. В същото време неприязънта към бежанците се засилва и крайнодесните партии твърдят, че Варшава е стигнала прекалено далеч в подкрепата си за Киев, което обтяга отношенията между съседните страни, отбелязва "Ройтерс", предава БТА.

