Американска изненада в преговорите за Украйна

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стивън Уиткоф и зетят на американския лидер, предприемачът Джаред Къшнър, няма да участват в новия кръг преговори за разрешаване на руско-украинския конфликт.

Това обяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио на изслушване в Сената.

"Планирани са последващи преговори по този въпрос за края на тази седмица. Двустранни преговори са възможни, с участието на Съединените щати, но без Стив и Джаред", каза ръководителят на Държавния департамент.

Според Рубио, следващата среща ще бъде двустранна, Съединените щати може да се присъединят към дискусията, но само за да подкрепят процеса.

Преговорите са насрочени за 1 февруари в Абу Даби.

