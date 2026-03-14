Напрежение на Балканите. Вучич със стряскащо предупреждение

Сръбският президент Александър Вучич обвини Хърватия, Албания, които са членове на НАТО, заедно с Косово, че подготвят атака срещу Сърбия, посочвайки тяхната координация.

Това той заяви в ефира на телевизията RTS.

"Те формират съюз, за да ни нападнат. Те ще чакат момента на голям конфликт между европейци и руснаци, както и още по-голям в Близкия изток. Мисля, че искат да изчакат подходящия момент, когато хаосът ще завладее целия свят," заяви той.

В тази връзка Вучич потвърди, че Сърбия разполага с хиперзвукови балистични ракети CM-400 въздух-земя, способни да поразяват цели на разстояние от 200 до 400 км.

Сръбският президент добави, че страната продължава да си сътрудничи с НАТО, но в същото време ще спазва политика на военен неутралитет и не разглежда възможността за присъединяване към алианса.

Вучич отбеляза, че смята Сърбия за достатъчно силна, за да се придържа към избрания курс.

Точна преди година Белград нарече съвместна декларация на Албания, Хърватия и Косово срещу Сърбия провокация и заплаха за стабилността. А малко след това обяви и "все по-очевидната" война между Европа и Русия.

