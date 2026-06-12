В XXI век: Светът се провали със заробването 138 милиона деца

Глобалното общество позорно изпусна поредния краен срок за справяне с един от най-срамните си проблеми. В световен мащаб 138 милиона деца все още са принудени да работят, а близо 54 милиона от тях полагат опасен за живота и здравето си труд, алармират от Международната организация на труда (МОТ). Шокиращите данни бяха оповестени по повод Световния ден за борба с детския труд, а синдикатите от КНСБ напомнят за тазгодишната кампания под наслов: „Червен картон за детския труд: Честна игра за децата, достоен труд за възрастните“.

Големият провал на крайния срок за 2025 година

Светът официално призна безсилието си, след като не успя да преодолее този брутален проблем до първоначално поставения краен срок – 2025 година. Това наложи спешното приемане на нова Глобална рамка за действие по време на Шестата глобална конференция в Маракеш през февруари тази година. Документът представлява актуализирана пътна карта, чиято цел е да ускори мерките за пълното премахване на експлоатацията на непълнолетни до 2030 г., като за първи път вгражда механизми за отчетност след този период.

„Това е неприемливо, трябва да ускорим действията“, коментира Жилбер Хунгбо, генерален директор на МОТ. Той подчерта, че новата стратегия залага на четири стълба: достойни условия на труд за родителите, всеобщо качествено образование, засилена социална закрила и много по-силни закони.

Списъкът с мерки срещу експлоатацията

Новата глобална рамка предвижда драстични промени в международните политики за защита на децата чрез четири основни направления. По-строго прилагане на законите за минимална възраст, пълна забрана за най-тежките форми на труд и драстично укрепване на инспекциите по труда е първата мярка. Втората е разширяване на социалната подкрепа, детски помощи и програми за намаляване на бедността, която е основният двигател на проблема. Предотвратяване на отпадането от образователната система с фокус върху най-уязвимите групи и малките деца и осигуряване на справедливи доходи за възрастните, което автоматично премахва нуждата децата им да изкарват прехраната на семейството са мерките не на полседно място.

Основната логика на МОТ е, че битката срещу детското робство не може да бъде спечелена в изолация. Единственият работещ механизъм е координираният тристранен социален диалог между правителства, синдикати и работодатели, които да гарантират, че всяко дете има изконното право да учи, да играе и да расте в пълна безопасност.

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