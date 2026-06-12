Извънредна ситуация на летището в Хамбург! Евакуираха терминал

Сериозни затруднения във въздушния трафик предизвика инцидент със сигурността на летището в Хамбург. Един от терминалите беше временно евакуиран, а десетки пътници се оказаха блокирани заради забавени и отменени полети.

По информация на летищните власти инцидентът е станал около 9:45 часа местно време, когато мъж е натиснал авариен бутон, отварящ евакуационните маршрути. По този начин той е получил неразрешен достъп до зоната за сигурност, което е наложило незабавна намеса на властите и временно прекратяване на нормалната работа на терминала.

Като предпазна мярка Федералната полиция е разпоредила евакуация и допълнителни проверки, докато бъде изяснена ситуацията.

По-късно говорител на летището съобщи, че операцията е приключила успешно и пътниците отново преминават през стандартните проверки за сигурност.

„Предпазната мярка, предприета от Федералната полиция, приключи и пътниците отново преминават през проверките за сигурност. Полетните операции постепенно се възобновяват“, заяви говорителят.

Въпреки това нормализирането на работата ще отнеме време. Очакват се сериозни закъснения през целия ден, а част от полетите ще бъдат отменени. Към момента от летището не съобщават точния брой на засегнатите полети.

Според първоначалната информация няма данни за злонамерени действия. Предполага се, че мъжът просто се е объркал и е изгубил ориентация в терминала, но въпреки това процедурите за сигурност са били задействани в пълен обем.

Инцидентът отново поставя на дневен ред строгите мерки за безопасност на европейските летища, където дори привидно незначителни нарушения могат да доведат до мащабни смущения в работата на въздушния транспорт.



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