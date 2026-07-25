Тръмп: "Шоуто трябва да продължи". Даде галавечерята, прекъсната от атентат

Американският президент Доналд Тръмп се завърна на традиционната галавечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом – три месеца след като първоначалното издание на събитието беше прекъснато от въоръжено нападение.

„Както казах преди три месеца – шоуто трябва да продължи“, заяви Тръмп пред препълнената бална зала на хотел „Хилтън“ във Вашингтон.

Той влезе в балната зала, посрещнат с учтиви аплодисменти, а председателят на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом Уейдзя Дзян от „Си Би Ес Нюз“ му благодари за подкрепата. След това президентът остана в залата повече от час за церемонията по връчването на наградите, включително такива на журналисти, публикували критични материали за него и неговата администрация, съобщава БТА.

На свой ред Дзян, приветствайки присъстващите, заяви: „Няма да бъдем сплашени. Отказваме да позволим един акт на насилие да има последната дума“, визирайки нападението отпреди три месеца по време на гала вечерята.

Първоначално вечерята трябваше да се състои по-рано през годината, но въоръжен мъж откри огън край мястото на събитието. Заподозреният Коул Алън беше арестуван и обвинен, че е планирал да убие президента. Тръмп остана невредим, а единствено служител на Сикрет сървис беше прострелян при предотвратяването на атаката.

Шеги за трети президентски мандат

По време на речта си Тръмп отново предизвика реакции, след като на шега заговори за трети президентски мандат, въпреки че Конституцията на САЩ не допуска подобна възможност.

„Вторият път нещата се получават по-добре, а третият ще бъде още по-добър“, каза той, след което уточни, че това е само шега.

Президентът не пропусна да отправи закачки към журналистите, като същевременно отново разкритикува т.нар. от него „медии на фалшивите новини“.

В речта си Тръмп отправи критики към журналистите Дон Лемън и Лорънс О'Донъл, както и към политиците Крис Кристи и Адам Шиф, рок легендата Брус Спрингстийн и актрисата Джейн Фонда.

Президентът се пошегува и с присъстващите журналисти за носенето на бронежилетки след априлското нападение.

„Знам, че не беше лесно да намерите обувки, които да си подхождат с бронежилетките“, каза той, предизвиквайки смях в залата.

Благодари на агента, предотвратил атаката

Тръмп отдели специално внимание на служителя на Сикрет сървис Виктор Гонсалес, който беше прострелян по време на нападението през април. По думите на президента именно неговата намеса е предотвратила трагедия.

Нетаняху пристига във Вашингтон

По време на изказването си Тръмп засегна и актуални политически теми. Той обяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху ще посети Вашингтон във вторник, а освен това говори за конфликта с Иран, имиграцията и престъпността.

В края на вечерта президентът повтори добре познатия си лозунг:

„Направихме Америка отново велика и тя ще стане още по-велика“, заяви Тръмп, носейки шапка с надпис „Trump 2028“.

Галавечерта – ежегодно събитие във Вашингтон с повече от вековна история – събира средства за журналистически стипендии и отбелязва свободата на пресата, гарантирана от Първата поправка на Конституцията на САЩ. По традиция на събитието участва комик, който се шегува както с президента, така и с медиите. Тази година развлечението беше поверено на Оз Пърлман.