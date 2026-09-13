Тръмп: "Шоуто трябва да продължи". На галавечерята с журналисти заговори за трети мандат
Американският президент се пошегува с журналистите и отново заговори за трети мандат
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Американският президент се пошегува с журналистите и отново заговори за трети мандат
София. Световното списание The Economist публикува пространен материал за медийната свобода в България. Изданието твърди, че медийният плурализъм е "т...
София. Състоянието на българските медии разтревожи и американската посланичка у нас Марси Райс. Според нея те не са достатъчно свободни.Проведох разго...