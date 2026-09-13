Си Цзинпин отправи гореща заплаха към Тръмп. Какво става?
Пекин е предупредил, че няма да приеме нова американска оръжейна сделка преди срещата във Вашингтон
Следете всички новини, анализи и коментари за Вашингтон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пекин е предупредил, че няма да приеме нова американска оръжейна сделка преди срещата във Вашингтон
„Точно сега научаваме от какво сме направени и трябва да бъдем силни и трябва да бъдем умни“, добави той
Близо 3000 души загинаха при атаките, а последиците им пренаредиха глобалната политика, сигурността и ежедневието на милиони
Той отхвърли твърденията, че целта му е да принуди Иран да се върне на масата за преговори
Според оценката, представена от директора на ЦРУ, Москва е спечелила едва около 1% украинска територия за 18 месеца на огромна цена
Икономическият „Д-Ден“ на Тръмп и трусът в Киев пренареждат света. София чака посланик от Вашингтон
Киев очаква натиск срещу Москва, докато Израел поставя сигурността и Иран в центъра на разговорите
Американският президент се пошегува с журналистите и отново заговори за трети мандат
Специално внимание бе отделено на Демерджиевгейт
Делегацията на ДПС благодари на САЩ и с удоволствие прие високата оценка за предвидимото и последователно политическо поведение на ДПС
На прага са на многомилиардно споразумение, което може да промени баланса на силите
Проведе разговор и с Франк Русо, старши съветник по човешко достойнство и борба с трафика на хора в администрацията на президента Доналд Тръмп
Дже Ди Ванс обяви раждането на сина си Алек Нийл Ванс
Демерджиев се опитва да отвлече вниманието от натрапилия се въпрос защо официалните документи противоречат на министерските твърдения
Остри думи от Галибаф
Опасен въздух и адска жега след празненствата за юбилея на САЩ
Невиждана заря, уникален локомотив и дигитален пробив за 250-тата годишнина
Ще разберете, каза Тръмп в отговор има ли примирие
"Добре дошли, но се дръжте прилично!", написа той в мрежата си
Белият дом намекна, че може да пренебрегне решението