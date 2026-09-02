Тръмп към Иран: "Вие сте луди и глупави", те отвръщат с тежки думи

САЩ възобновиха военните си удари срещу Иран, а Техеран отвърна с ракетни и дронови атаки срещу американски цели в Йордания, Кувейт, Ирак и Бахрейн. Новата ескалация разтърси Близкия изток и отново постави стратегическия Ормузки проток в центъра на конфликта.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че американските удари са били насочени срещу обекти, свързани с Корпуса на пазителите на ислямската революция (КПИР) във и около Ормузкия проток.

Според американските военни операцията е била предприета след „скорошни опити за атаки“ от страна на елитното иранско формирование срещу търговски кораби в протока и срещу американски сили в региона.

CENTCOM съобщи, че последната операция е започнала в 12:00 часа източноамериканско време във вторник и е приключила в ранните часове на сряда.

Тръмп: „Те са луди и глупави“

Американският президент Доналд Тръмп отправи нови остри заплахи към Техеран след ударите.

„Ако провалената нация Иран отвърне на тази напълно оправдана атака, тя ще бъде ударена отново на много по-твърдо и по-високо ниво“, написа той в Truth Social.

Тръмп добави, че когато всичко приключи, от Ислямска република Иран „ще е останало съвсем малко“.

По-късно президентът заяви пред Fox News, че ако Иран отвърне, ще бъде ударен „много по-силно“, а ако го направи отново, „вече няма да съществува“.

„Те не спират. Те са луди и са глупави“, каза Тръмп.

Той отхвърли и твърденията, че целта му е да принуди Иран да се върне на масата за преговори. Според него американската позиция в момента е по-добра, тъй като САЩ имат почти пълен контрол над Ормузкия проток, докато иранската икономика се срива.

Иран отвърна с ракети

След американската операция КПИР предупреди, че САЩ „ще съжаляват“ за новите атаки.

До ранните часове на сряда Иран е изстрелял балистични ракети към американски военни позиции в Йордания. Според иранската полуофициална агенция Tasnim атаката е била ответна мярка за американския удар по Сирик в южната част на Иран.

Йорданските въоръжени сили съобщиха, че са прихванали 13 балистични ракети. Десет от тях са били унищожени, а три са паднали в отдалечени райони. Няма съобщения за загинали или ранени.

В небето над Акаба са били забелязани експлозии, свързани с работата на противовъздушната отбрана.

Ирански атаки са били регистрирани и срещу американски позиции в Кувейт, Ирак и Бахрейн.

Кувейтската армия съобщи, че противовъздушната ѝ отбрана е била задействана заради ирански ракетни атаки. Иранските държавни медии съобщиха и за експлозии в Бахрейн.

Иранската агенция IRNA съобщи още, че КПИР е атакувал американски бази в автономния регион Кюрдистан в Ирак, като твърди, че са били унищожени център за поддръжка, складове и военна техника.

Тези твърдения за нанесените щети не са независимо потвърдени.

Сватба се оказа в центъра на спора

Една от най-тежките информации след американските удари дойде от южен Иран.

Иранският Червен полумесец съобщи, че петима души, сред които дете, са загинали, а повече от 50 са били ранени, след като шрапнели от американска ракета са попаднали в къща в Сирик, където се провеждало сватбено тържество.

Иранските държавни медии съобщиха за цивилни жертви и поражения по невоенни обекти по южното крайбрежие.

Американските военни заявиха, че са запознати с тези твърдения, но категорично отрекоха да са целили цивилни.

Капитан Тим Хокинс, говорител на CENTCOM, заяви пред BBC, че американските военни „никога не атакуват цивилни“, за разлика от КПИР.

Размерът на щетите и обстоятелствата около удара в Сирик не могат да бъдат независимо установени на този етап.

Експлозии в Иран

След началото на американската операция иранските държавни медии съобщиха за експлозии в редица райони.

Съобщения за удари и взривове дойдоха от Чабахар, Конарак, Джироф и остров Кешм, както и от Бандар Абас.

По-рано американските сили вече бяха нанесли удари по две ирански ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток. Според Вашингтон установките са били използвани за подготовка на операции по миниране на протока.

Техеран отвърна с ракетни атаки срещу американски военни бази в Йордания и с дрон срещу Обединените арабски емирства.

Как се стигна дотук

САЩ и Израел започнаха широкомащабни удари срещу Иран на 28 февруари. Техеран отвърна с атаки срещу Израел, американски военни бази и съюзнически държави в Персийския залив.

Конфликтът доведе и до фактическо затваряне на Ормузкия проток за голяма част от морския трафик.

През юни САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, с който беше удължено договореното през април примирие. Споразумението обаче вече е изтекло и бойните действия са възобновени.

През последните месеци и двете страни атакуваха и кораби. Техеран твърди, че е насочвал удари срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат през протока без негово разрешение, докато САЩ прилагат морска блокада на ирански пристанища.

Вашингтон затяга и икономическата хватка

Военната ескалация съвпадна с нов натиск върху иранската икономика.

На 24 август Вашингтон обяви нова санкционна кампания срещу Иран и срещу държави, които продължават да търгуват с Техеран.

Финансовият министър на САЩ Скот Бесент заяви на срещата на финансовите министри на Г-20, че много американски съюзници са заявили готовност да направят „каквото е необходимо“ във връзка със санкциите срещу Иран.

Бесент заяви още, че администрацията на Тръмп възнамерява „икономически да задуши този режим“ и да го принуди да се върне към преговорите.

Иранските власти и държавните медии отхвърлят кампанията като продължение на досегашните американски икономически мерки.

Цената на конфликта расте

Новите удари идват на фона на все по-сериозни опасения за последиците от продължителната война.

Ормузкият проток е един от най-важните енергийни маршрути в света и всяко сериозно нарушение на корабоплаването през него може да доведе до нов скок на цените на петрола.

Американските потребители вече усещат ефекта от поскъпването на суровия петрол. Средната цена на галон обикновен бензин в САЩ достигна 4,10 долара във вторник спрямо 3,19 долара по същото време миналата година.

Суровият петрол е поскъпнал с повече от 50% от началото на годината, което засилва опасенията за нов инфлационен натиск.

Продължаващата война създава и политически проблеми за администрацията на Тръмп. Обществената подкрепа за военните действия остава ограничена, а по-високите цени на горивата могат да се превърнат в чувствителна тема за републиканците преди междинните избори през ноември.

Вашингтон предупреди американците

На фона на подновените бойни действия Държавният департамент на САЩ преиздаде регионално предупреждение за пътуванията в Близкия изток.

Американските граждани в региона са призовани да бъдат изключително внимателни и да се подготвят за внезапно влошаване на ситуацията и възможни нарушения на пътуванията.

Вашингтон предупреждава още, че Иран и подкрепяни от него групировки могат да атакуват американски интереси, бизнеси и институции в чужбина.

Подобни предупреждения са издадени и от американските посолства и дипломатически мисии в Израел, Йордания, Катар и други страни от региона.

След краткия период на относително затишие САЩ и Иран отново си разменят ракети, а конфликтът се разпространява все по-широко в Близкия изток.

На този фон Ормузкият проток остава най-опасната точка от кризата – място, където военният сблъсък между Вашингтон и Техеран може да има последици далеч извън региона.