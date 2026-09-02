Най-накрая. Путин проговори за мирните преговори с Украйна

Владимир Путин призна, че преговорният процес за прекратяване на войната в Украйна в момента е „в известна степен замразен“. Руският президент обаче заяви, че Москва не възразява срещу включването на нови посредници, ако те могат да внесат конкретен принос в разговорите. Той коментира и необичайната тайна визита на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, като подчерта, че контактите между руските и американските специални служби никога не са прекъсвали напълно.

Изявленията бяха направени след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Бишкек.

Преговорният процес е замразен

„Ние сме за това преговорите да бъдат изпълнени с конкретно съдържание. Ако някой внася или може да внесе конкретен принос, ние сме само „за“, заяви Путин.

По думите му Москва не желае разговорите да продължават без резултат. „Единственото, което не бихме искали, е всичко да се върти в някакъв безсмислен режим. Но ако някой е в състояние да внесе някакъв позитив в този преговорен процес, който в известна степен е замразен към днешна дата, то като цяло ние не сме против“, каза руският президент.

Путин уточни, че според него за реални преговори са необходими професионалисти - военни и дипломати. Същевременно той даде ясно да се разбере, че Москва е готова да продължи работата чрез хора от непосредственото обкръжение на американския президент Доналд Тръмп. „И Къшнър, и Уиткоф са желани гости при нас“, заяви Путин за Джаред Къшнър и специалния пратеник Стив Уиткоф. Ройтерс също съобщава, че руският президент е изразил готовност за съдържателни разговори чрез пратениците на Тръмп.

Само ден по-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи за „подробен и конструктивен“ разговор именно с Уиткоф и Къшнър. Обсъждана е и предстояща тяхна визита в Украйна като част от американските усилия за възобновяване на мирния процес.

Путин обясни визитата на шефа на ЦРУ

Руският президент коментира и посещението на Джон Ратклиф в Москва на 25 август, което първоначално не беше официално обявено. „Контактите между представители на специалните служби се осъществяват винаги. Съвсем наскоро предадохме на американската страна американски гражданин, който се намираше в място за лишаване от свобода при нас. Контакти винаги има, винаги е имало - дори в най-сложните времена на Студената война - и сега още повече те се осъществяват“, каза Путин.

Кремъл потвърди още миналата седмица, че Ратклиф е разговарял с руски представители на ниво специални служби, но не се е срещал лично с Путин. Руският президент е бил информиран за резултатите от разговорите.

Ратклиф се е срещнал с директора на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин и с ръководителя на Федералната служба за сигурност Александър Бортников. Посещението беше рядко за отношенията между Москва и Вашингтон, а експертът по руските служби Андрей Солдатов коментира пред Асошиейтед прес, че подобни визити не се случват всяка година.

На масата се появи и идея за среща Тръмп-Путин-Зеленски

Според Axios визитата на Ратклиф е имала и пряко отношение към опитите за възстановяване на преговорите за Украйна. Изданието съобщи, позовавайки се на два източника, че директорът на ЦРУ е поставил пред руската страна идеята за тристранна среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски. Американски представители впоследствие са информирали Киев за разговорите.

Вашингтон е обсъждал подобна среща и преди. Зеленски подкрепя идеята, докато Москва досега настоява, че президентска среща може да се проведе едва когато основните договорености вече са подготвени.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори тази позиция на 31 август. Според него евентуална среща Тръмп - Путин - Зеленски би имала смисъл за окончателно оформяне на постигнати договорености, а не за водене на целия процес по тяхното изработване.

Последните тристранни разговори бяха през февруари

Преговорният процес буксува от месеци. Последните тристранни разговори между представители на Украйна, Русия и САЩ се проведоха през февруари 2026 г. и оттогава не е имало нова среща в този формат.

Ръководителят на президентската администрация в Киев Кирило Буданов заяви в края на август, че очаква скоро да започнат нови „технически разговори“, но предупреди да не се очаква бързо уреждане на войната. Сред основните нерешени въпроси остава искането на Москва Украйна да се оттегли от части на Донбас, които Русия не контролира, докато Киев отказва да предаде територии под свой контрол.

Самият Путин направи и второ уточнение в Бишкек - по думите му Русия не иска просто замразяване на конфликта по сегашната фронтова линия. „Ние не искаме да замразим, ние искаме да прекратим войната и да постигнем продължителен, абсолютен мир изобщо в Украйна, в Европа и сме готови за този преговорен процес“, заяви руският президент.