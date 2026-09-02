Зеленски обяви блокада на руското въздушно пространство

Володимир Зеленски отправи директно предупреждение към международните авиокомпании, застрахователите и правителствата, чиито превозвачи продължават да използват руското въздушно пространство. Украинският президент заяви, че небето над Русия става „напълно опасно“ заради увеличаващия се брой украински дронове и че ключови руски летища на практика могат все по-често да се оказват недостъпни за нормален трафик. Той подчерта, че Украйна не възнамерява да атакува граждански самолети, но призова рискът да бъде взет насериозно.

Руското небе става напълно опасно

„Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища: руското небе става напълно опасно“, заяви Зеленски във вечерното си обръщение.

Той направи и изрично уточнение за гражданската авиация. „Украйна не представлява заплаха за гражданската авиация като такава - нито за един граждански самолет. Просто дроновете в руското небе ще бъдат толкова многобройни, че това трябва да бъде взето предвид“, каза украинският президент.

По думите му руските власти не информират достатъчно открито за опасността. „Руското въздушно пространство де факто ще се затваря - войната, започната от Русия, затваря нейното небе“, заяви Зеленски.

Авиокомпании, застрахователи и посолства

Зеленски заяви, че Киев не иска да загиват невинни хора и затова предупреждението е адресирано не само към авиопревозвачите, но и към дипломатическите мисии. „Важно е посланиците, които работят тук, в Украйна, и тези, които работят в Москва, да чуят това“, каза той. По думите му дипломатите трябва да предадат информацията в своите столици, а съответните украински институции ще предоставят данни за рисковете и на международните организации.

Зеленски специално посочи авиокомпаниите, които продължават да обслужват Москва, Санкт Петербург и други големи руски градове. „Гражданската авиация няма място сред дроновете“, предупреди президентът.

Не всички превозвачи са напуснали руското небе

След началото на пълномащабната война през 2022 г. повечето западни авиокомпании престанаха да използват руското въздушно пространство. Превозвачи от Китай, Турция и държави от Персийския залив обаче продължават да летят над Русия и към големи руски летища, тъй като маршрутите през страната често са по-кратки и икономични.

Авиационната консултантска компания Osprey Flight Solutions предупреждава, че украински дронове и ракети могат да достигат на стотици километри навътре в Русия, включително райони около Москва и Санкт Петербург. Компанията посочва и риск от грешно разпознаване или неправилна реакция на противовъздушната отбрана, когато граждански самолети се намират в същото въздушно пространство.

Московските летища вече са спирали работа

Предупреждението на Зеленски идва след поредица от случаи, при които украински атаки с дронове принудиха руските власти временно да ограничават гражданските полети.

На 22 юни летищата „Шереметиево“, „Домодедово“, „Внуково“ и „Жуковски“ край Москва временно прекратиха работа, след като десетки дронове се насочиха към руската столица. Полетите бяха възстановени след приключване на ограниченията.

През август натискът се засили още повече. На 18 август московските власти съобщиха за 180 свалени дрона само над Московска област, а полетите на столичните летища отново бяха временно ограничени.

Два дни по-рано при друга голяма атака руското министерство на отбраната обяви, че е прехванало 822 украински дрона в различни части на страната. Един човек загина в Подолск, а удар имаше и в Домодедово, близо до едно от главните московски летища.

И Санкт Петербург попадна в зоната на атаките

Украински дронове достигнаха и района на Санкт Петербург. На 4 август беше поразен складов обект край втория по големина руски град, а съседна Финландия въведе временно ограничение за полети над част от източния Фински залив.

Руските власти от месеци затягат ограниченията и около Москва. Още през юни Росавиация въведе специални правила за полетите на леки самолети и дронове над столицата и съседни области заради повтарящите се украински атаки.

Украйна рязко увеличи дълбоките удари

През последните седмици Киев засили атаките по руска инфраструктура далеч от фронтовата линия. Сред целите са петролни рафинерии, складове и логистични центрове.

Само в края на август руското производство на бензин спадна до около 70% от вътрешното търсене след серия удари по големи рафинерии. Москва беше принудена да удължи ограниченията върху износа на горива.

На 24 август Владимир Путин подписа и указ, който позволява на държавата временно да поема контрол над критична инфраструктура, смятана за недостатъчно защитена от дронове. Мярката обхваща обекти от енергетиката, транспорта, комуникациите, промишлеността и логистиката.

Москва отвърна с обвинение в „държавен тероризъм“

Владимир Путин реагира остро на думите на Зеленски. Руският президент заяви, че ако украинският лидер действително е отправил подобно предупреждение към гражданските авиокомпании, това представлява „заявка за държавен тероризъм“.

„Ако такива трагедии се случват, ще намерим с какво да отговорим“, заяви Путин. Той свърза думите на Зеленски и с преговорния процес, като каза, че Москва няма да разговаря с хора, които определя като „терористи“.

Предупреждението на Зеленски беше отправено след шест поредни дни на тежки руски въздушни удари срещу Киев и други украински градове. При атаките на 1 септември загинаха най-малко 12 души в Киев и околностите му, а Русия използва комбинация от дронове, крилати и балистични ракети.