ООН призова за незабавно спиране на войната в Украйна

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова Русия и Украйна да прекратят изцяло бойните действия и да пристъпят към преговори за траен мир. Той отправи апела си пред световните лидери на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Бишкек.

„След повече от четири години дойде време за пълно и незабавно прекратяване на огъня в Украйна“, заяви Гутериш.

По думите му спирането на военните действия е необходимата първа стъпка към дипломатически процес.

„Това ще проправи пътя за преговори за справедлив, траен и всеобхватен мир в съответствие с международното право, включително Устава на ООН и съответните резолюции“, допълни генералният секретар.

Гутериш и преди е настоявал, че всяко мирно споразумение трябва да зачита суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници.

Изявлението беше направено по време на форума в киргизстанската столица, събрал лидерите на Китай, Русия, Индия, Иран и други държави. Войната в Украйна беше сред обсъжданите теми и по време на двустранните срещи в Бишкек.

Индийският премиер Нарендра Моди също призова за прекратяване на войната по време на разговор с руския президент Владимир Путин.

„Трябва да намерим път към мира възможно най-скоро. Това е призивът на цялото човечество“, заяви Моди, цитиран от Reuters.

Путин отговори, че Русия се стреми към мир, но Москва продължава да поставя условия, които Киев определя като неприемливи и равносилни на капитулация.

Междувременно председателят на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко заяви, че Русия е готова да преговаря единствено за споразумение, което според Москва ще изключи възможността за ново избухване на конфликта.

„Съгласни сме на мирни преговори само при условие, че това е надежден мирен план“, каза Матвиенко, цитирана от ТАСС.

Тя повтори руската теза, че бъдещо споразумение трябва да попречи Украйна отново да бъде използвана от Запада срещу Русия.

Позициите на двете страни обаче остават силно раздалечени. Киев настоява за гаранции за сигурност и споразумение, което да не узаконява завзетите със сила територии. Москва от своя страна обвързва мира с изпълнението на своите политически и териториални искания.

Призивът на Гутериш идва на фона на продължаващите бойни действия и дипломатическите усилия за създаване на нова рамка за преговори. Към момента няма договорено пълно прекратяване на огъня.