Путин и Си оставиха Украйна на заден план в Бишкек

Владимир Путин и Си Цзинпин почти не са обсъждали войната в Украйна на срещата си в Бишкек, призна Кремъл. Според говорителя Дмитрий Песков темата е присъствала само като своеобразен „рефрен“, без да се превърне в реална дискусия. Вместо това руският и китайският президент са съсредоточили разговора върху икономическото сътрудничество и двустранните отношения.

Срещата се проведе на 31 август в кулоарите на форума на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, където се събраха повече от десет държавни лидери.

Москва и Пекин демонстрират близост

Разговорът идва в момент, когато Русия все по-силно разчита на Китай като икономически и политически партньор след западните санкции заради войната. Двустранната търговия достигна 228,1 млрд. долара през 2025 г., въпреки че отбеляза първия си спад от пет години. В същото време около 80% от руския петролен износ през миналата година е бил насочен към Китай и Индия, което показва колко важен остава азиатският пазар за Москва.

Си Дзинпин заяви на срещата, че основите на отношенията между Китай и Русия стават все по-здрави и че пред тях има още по-добри перспективи въпреки нарастващата несигурност в света. Путин от своя страна подчерта, че сътрудничеството между двете страни се развива успешно в различни области.

Изобщо нямало дискусия

„Украинската криза беше обсъждана като рефрен, но не мимоходом - всъщност изобщо нямаше дискусия“, заяви Песков пред руски медии, използвайки термина, с който Москва продължава да обозначава войната срещу Украйна.

По думите му основният разговор е бил посветен на „целия обхват на търговско-икономическото сътрудничество“, като част от темите не могат да бъдат разкривани публично. Путин и Си са обменили и кратки мнения по ключови международни въпроси.

Контраст с дипломатическото раздвижване около Украйна

Ограниченото внимание към войната прави впечатление на фона на новите дипломатически усилия около Украйна. Само ден по-късно украинският президент Володимир Зеленски съобщи за подробен разговор с пратениците на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за следващи стъпки по американските мирни инициативи и възможно тяхно посещение в Украйна.

Пекин от години поддържа стратегическо партньорство с Москва и настоява, че отношенията между двете държави не са насочени срещу трети страни. През февруари 2026 г. Путин и Си отново определиха връзките между Русия и Китай като фактор за стабилност в условията на глобално напрежение, а китайският лидер призова за още по-мащабен план за развитие на двустранните отношения.