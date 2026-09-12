Путин и Си оставиха Украйна на заден план в Бишкек
Кремъл призна, че войната почти не е била обсъждана, докато икономическите отношения между Москва и Пекин са заели централно място
Следете всички новини, анализи и коментари за Икономическо Сътрудничество. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кремъл призна, че войната почти не е била обсъждана, докато икономическите отношения между Москва и Пекин са заели централно място
Една от темите, които ще бъдат обсъдени при визитата на Си в Будапеща, е Украйна
Турция и Русия могат да предприемат нови стъпки към икономическото сътрудничество
"Има голям потенциал за разширяване на икономическото сътрудничество между България и Молдова, особено в сферите на иновациите, технологиите, образова...
"Словакия е важен партньор за България, тази година бележим ръст на стокообмена, но има достатъчно икономически потенциал, който ще допринесе за още п...
Доха. Държавният глава Росен Плевнелиев разговаря в Доха по въпроси за сътрудничество с емира на Катар. Подсилването на икономическите отношения и при...