Кой ще наследи краля? Смъртта на 34-годишен монарх разпали мистерия

Смъртта на крал Ойо Ниймба Кабамба Игура Рукиди IV остави не само траур, но и голяма загадка около бъдещето на трона на кралство Торо в западна Уганда.

Монархът, който като дете беше обявен за най-младия управляващ крал в света, почина миналата седмица на 34-годишна възраст. Той се възкачи на трона едва на 3 години, след като баща му почина.

Сега обаче сред ръководството на кралството избухна спор по един особено чувствителен въпрос – има ли кралят биологичен наследник.

Премиерът на кралство Торо Калвин Армстронг Рвомиире Акиики съобщи за смъртта на Ойо с „дълбока тъга и тежко сърце“. По думите му кралят е починал около 22:00 часа местно време на 27 август.

В изявлението си премиерът направи и изненадващо съобщение: крал Ойо е оставил син, който е негов наследник.

„Негово величество оставя след себе си принц – свой наследник, чиято самоличност ще бъде официално разкрита в подходящия момент, в съответствие с традициите и обичаите на кралство Торо“, заяви Акиики.

Президентът на Уганда Йовери Мусевени също потвърди, че е получил информация за наследник от кралицата майка Бест Кемигиса.

В съобщение в социалните мрежи той посочи, че Кемигиса му е казала по телефона, че Ойо е оставил малко момче, което ще бъде представено публично в подходящия момент.

Кралският клан обаче твърди: „Кралят нямаше дете“

Именно тук започва загадката.

Според изданието Daily Monitor старейшините на кралския клан Бабито заявяват, че не са знаели крал Ойо да има биологично дете.

Чарлз Кайондо Камураси, Омусуга – ръководител на кралския клан Бабито, казва, че никога не е бил информиран за подобен наследник.

„Кралят нямаше дете. Не знам за това, защото никога не са ни казвали“, заявява той.

Камураси поставя под въпрос и правомощията на премиера да обявява подобна информация, тъй като според него той не е член на кралското семейство.

„Не знам откъде е получил тази информация. Трябва да има източник. Но кой е този източник? Някои от нас не знаят“, казва ръководителят на клана.

Кралство Торо все още не е дало отговор на запитванията по случая.

Кой ще седне на трона?

Кланът Бабито има ключова роля в наследяването на трона на Торо. Вече е сформирана комисия от 21 старейшини, която трябва да прецени достоверността на твърденията за наследник и да ръководи традиционната процедура по определяне на следващия монарх.

Камураси заявява, че предстои среща на старейшините, но отказва да разкрие подробности.

„За тези от нас, които са във вътрешния кръг, е ясно какво се случва“, посочва той.

По думите му новият крал ще бъде избран измежду вече съществуващите принцове.

„Като членове на кралския клан трябва да седнем и да решим този въпрос, защото той не е оставил дете. Каквото и да говори премиерът, ние от клана Бабито не го познаваме“, казва Камураси.

Кралят, който се възкачи на трона на 3 години

Ойо наследява баща си Олими Торо, който умира на 49 години на 26 август 1995 г.

Тъй като Ойо е едва на 3 години, през детството му управлението е под надзора на членове на семейството и президента Мусевени.

Официалната му коронация се състои на 17 април 2010 г., ден след като навършва 18 години.

Причината за смъртта му не е съобщена. Преди това представител на угандийското правителство е заявил, че кралят е бил тежко болен и е търсил лечение в САЩ.

По време на управлението си Ойо подкрепя инициативи, свързани с младежта, образованието, опазването на климата, здравеопазването и борбата с ХИВ/СПИН.

Той поставя началото и на дългосрочната програма Tooro Kingdom Vision 2045, насочена към подобряване на жизнения стандарт и устойчивото развитие на кралството.