Кой ще наследи краля? Смъртта на 34-годишен монарх разпали мистерия
Крал Ойо почина, а след смъртта му се появиха противоречиви твърдения дали е оставил таен син, който да наследи трона
Следете всички новини, анализи и коментари за Уганда. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Крал Ойо почина, а след смъртта му се появиха противоречиви твърдения дали е оставил таен син, който да наследи трона
Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукидии IV е умрял на 34-годишна възраст
Футболистът е бил атакуван близо до дома си
Необходима е финансова подкрепа
Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ
Мелони настоява за заседание на ЕС по темата
Поставиха под карантина, завърнал се от Уганда
Нужни са спешни международни действия
Рискът от заразяване е много висок в ДР Конго, висок в региона, но нисък в световен мащаб
И съседната на Конго държава Уганда потвърди днес, че на територията на страната има огнище на смъртоносния еболавирус, предаде Ройтерс, като се позов...
Угандийските въоръжени сили могат да превземат Техеран за 72 часа без никакви бомбардировки, каза ген. Мухузи Кайнеругаба
Училището, на което са ги подарили изразява благодарности
Той е вторият арестуван министър през последните седмици
Животните са вписани като застрашен вид
Алжир. Посолството на САЩ в Алжир предупреди за възможна атака от "терористична група" на цели в Алжир, по всяка вероятност насочена към американски х...
Кампала. Угандският таблоид "Ред Пепър" публикува списък, наречен "Топ 200 хомосексуалисти в страната", ден след като президентът на африканската държ...
Кампала. Късите поли и други дрехи, които се смятат за неприлични, са забранени в новия Закон срещу порнографията, приет от парламента в Уганда, съобщ...
Кампала. Ръководителите на пет държави от Източна Африка (Кения, Танзания, Руанда, Бурунди, Уганда) подписаха протокол, с който положиха основата за...
Бурунди, Кения, Уганда, Танзания и Руанда подписаха протокол за създаване на монетарен съюз в срок на 10 години, който предхожда въвеждането на единна...