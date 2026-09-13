Всичко за Уганда

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И Уганда пламна от ебола

И Уганда пламна от ебола

И съседната на Конго държава Уганда потвърди днес, че на територията на страната има огнище на смъртоносния еболавирус, предаде Ройтерс, като се позов...

15 май | 20:49
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Затвор за къса пола в Уганда

Затвор за къса пола в Уганда

Кампала. Късите поли и други дрехи, които се смятат за неприлични, са забранени в новия Закон срещу порнографията, приет от парламента в Уганда, съобщ...

20 декември | 16:35
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