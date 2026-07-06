Ебола излиза извън контрол, може да стане най-смъртоносната епидемия

Експерти предупреждават, че епидемията от ебола в Централна Африка се разраства, а недостигът на международно финансиране сериозно затруднява овладяването ѝ. Според хуманитарни организации рискът от нова здравна катастрофа нараства.

Епидемията от смъртоносния вирус ебола в Централна Африка се разширява, а международни експерти предупреждават, че намалената финансова подкрепа от западните държави е отслабила способността на засегнатите страни да реагират ефективно, съобщава Bulgaria ON AIR.

Новината идва година след като Съединените щати драстично съкратиха програмите си за международна помощ.

Нови огнища в Конго и Уганда

През май властите в Демократична република Конго и Уганда потвърдиха нови огнища на заболяването, причинени от щама Бундибугио – един от вирусите, които причиняват ебола.

Заразата се предава при контакт със заразени телесни течности, диви животни, замърсени предмети или заразено месо.

Макар заболяването да е сравнително рядко, то остава сред най-смъртоносните инфекциозни болести, като средната смъртност достига около 50%.

Настоящата епидемия е 17-ата в историята на Демократична република Конго. До момента са регистрирани над 1400 случая, което я прави третото най-голямо огнище в страната.

По данни на американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) вследствие на заболяването са починали 440 души.

Към момента няма потвърдени случаи в САЩ, но Франция вече е съобщила за един лабораторно потвърден случай.

„Предупредителните сигнали светят в червено“

От Международния спасителен комитет (IRC) предупреждават, че без спешна международна помощ настоящото огнище може да се превърне в едно от най-тежките досега.

„Предупредителните сигнали светят в червено“, заяви вицепрезидентът на организацията Боб Китчън.

По думите му Демократична република Конго посреща новата епидемия в много по-тежка ситуация в сравнение с периода 2018–2020 г., когато друга вълна на ебола отне живота на над 2000 души.

Според него военните конфликти и сериозните съкращения на международното финансиране са отслабили здравните системи именно в момента, когато те са най-нужни.

Последиците от закриването на USAID

Експерти свързват затрудненията и с преструктурирането на USAID, след което голяма част от програмите за международна помощ бяха прекратени или прехвърлени към Държавния департамент на САЩ.

Решението предизвика критики от редица международни фигури, сред които бившите американски президенти Барак Обама и Джордж У. Буш, както и основателят на Microsoft Бил Гейтс, които предупредиха, че подобни съкращения могат да отслабят глобалната борба срещу опасни инфекциозни заболявания.

Междувременно администрацията на президента Доналд Тръмп защити политиката за ограничаване на федералните разходи. Част от реформите бяха реализирани чрез Департамента за правителствена ефективност (DOGE), който в първите месеци беше ръководен от Илън Мъск.

Специалистите предупреждават, че ако международната общност не възстанови финансирането и не засили координираните действия, съществува риск епидемията да продължи да се разраства и да доведе до още жертви.

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