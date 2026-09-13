СЗО предупреждава: Ебола може да причини най-смъртоносната епидемия досега
Над 2000 души са починали в Демократична република Конго, а вирусът продължава да изпреварва усилията за овладяването му
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Над 2000 души са починали в Демократична република Конго, а вирусът продължава да изпреварва усилията за овладяването му
Необходима е финансова подкрепа
Няма ваксина или лечение на този етап
Особено тревожни са данните за заразените медици
Учени с добри новини
Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ
Няколко компании работят по въпроса
Поставиха под карантина, завърнал се от Уганда
Рискът от заразяване е много висок в ДР Конго, висок в региона, но нисък в световен мащаб
Симптомите могат да се появят между два и 21 дни след заразяването
146 души за блокирани на борда
Чикунгуня носи инвалидност
Призовават властите в различните държави да съобщават за случаите на хванати фалшификати
Най-малко 25 държави са съобщили за случаи на холера от началото на годината до 15 юли
Истинският брой на болните и загиналите вероятно е по-висок от съобщеното
Досега са регистрирани над 16 хиляди случая на заразени в 75 държави
Новината обяви президентът Доналд Тръмп
Една трета от тях са с наднормено тегло
Днес, 31 май, се отбелязва Световния ден без тютюнопушене по инициатива на Световната здравна организация (СЗО). Денят се провежда по цял свят всяка...
Рискът от разпространение на вируса в Европа е нисък до умерен, посочва организацията По черноморските брегове на страни като Грузия и Русия има пови...