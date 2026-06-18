Ракът на маточната шийка отстъпва: Ваксината спаси стотици животи

Ваксината срещу човешкия папиломен вирус (HPV) доведе до исторически спад на смъртността от рак на маточната шийка сред младите жени в Англия, показва ново изследване, публикувано в авторитетното медицинско списание The Lancet.

Според учените между 2020 и 2024 г. не е регистриран нито един смъртен случай от заболяването при жени на възраст между 20 и 24 години. Това е първият подобен период от пет години в историята на наблюденията.

Изследователите изчисляват, че без ваксинацията през този период е трябвало да бъдат регистрирани около 23 смъртни случая.

„Изключително е да осъзнаем, че една единствена ваксина може почти да елиминира определен вид рак“, коментира ръководителят на изследването проф. Питър Сасиени от Лондонския университет „Куин Мери“.

Данните показват още, че момичетата, имунизирани на възраст 12–13 години, днес имат почти нулев риск да починат от рак на маточната шийка преди да навършат 30 години.

Преди въвеждането на националната програма за ваксинация всяка година са били регистрирани около 20 смъртни случая в тази възрастова група.

Въпреки впечатляващите резултати специалистите предупреждават, че нивата на ваксинация все още не са достатъчно високи. Световната здравна организация препоръчва поне 90% ваксинационно покритие, докато в Англия към момента имунизирани са около 76% от момичетата до 15-годишна възраст.

Учените очакват ефектът от ваксината да става още по-видим през следващите години, когато ваксинираните поколения навлязат в по-зряла възраст.

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