Трагедия с момиче след ваксинация против рак
15-годишната Лилия Хpиcтoвa живее с тежки усложнение след като преди две години й поставят ваксина против рак на маточната шийка. Тя живее във вeликo...
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15-годишната Лилия Хpиcтoвa живее с тежки усложнение след като преди две години й поставят ваксина против рак на маточната шийка. Тя живее във вeликo...
Втори сме в Европа по смъртност и заболеваемост от рак на маточната шийка Андрей Рангелов Галев, дм, e началник на НПЦВЕХ, ВМА. Д-р Андрей Галев завъ...