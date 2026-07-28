Един прост вечерен ритуал преобразява ноктите

Точно както безупречната грижа за кожата започва с правилното почистване на лицето, така и красивият маникюр започва с внимателна подготовка на ноктите, особено ако предпочитате да останете без лак. Един от най-лесните начини да се грижите за ноктите си у дома е редовното им омасляване.

Защо работи

"Възприемам го като грижа за защитната бариера", обяснява д-р Джесика Ву, дерматолог, обучена в Харвард.

"Ноктите постоянно са изложени на вода, сапун, дезинфектанти, лакове и различни химикали, с които може да работите. Маслото помага да се запечата и омекоти външният слой, така че нокътната плочка да е по-малко склонна към лющене, цепене или закачане."

Ноктите са изградени от белтък, наречен кератин, същият, който изгражда и косата.

„Сухият и твърд кератин се цепи много по-лесно “, обяснява д-р Ву.

Маслото няма да направи ноктите по-здрави за една нощ, но може да направи нокътната плочка по-гъвкава, по-малко склонна към разцепване, а кожичките около нея по-гладки и добре поддържани. Освен това изглажда повърхността на нокътя, което улеснява равномерното нанасяне на лак.

Малки прозорци към здравето

Има и по-неочаквана полза от този навик.

"Когато редовно се грижите за ноктите си, започвате да им обръщате повече внимание. А те са малки прозорци към състоянието на организма", казва д-р Ву.

Промени в цвета, текстурата, растежа или формата на ноктите могат да бъдат сигнал за промени във вътрешното здравословно състояние.

Кое масло да изберете

Д-р Ву препоръчва прости, натурални масла, без силни аромати и агресивни съставки, особено ако имате екзема, чувствителна кожа или възпалени кожички. Сред любимите ѝ продукти е чистото масло от жожоба, което всъщност представлява течен восъчен естер, вещество, подобно на естествения себум, произвеждан от кожата.

Рициново масло - гъсто и образуващо защитен слой. "Особено подходящо за много сухи нокти и напукани кожички", посочва д-р Ву.

Масло от сладък бадем - богато на мастни киселини, с по-меко и подхранващо усещане. Тя обаче предупреждава хората с алергия към ядки или склонност към екзема първо да направят тест върху малък участък от кожата.

Масло от авокадо - по-богато и подхранващо, съдържа омега-3 мастни киселини и витамини A, D и E. Полезно е и за сухи ръце и кожички, особено след премахване на гел лак.

Кокосово масло - омекотява сухите нокти и кожички и намалява грапавината, но може да остави по-тежко усещане, което не е приятно за всеки.

Как да го приложите и Кога ще видите резултат

Д-р Ву препоръчва всяка вечер да нанасяте по една капка масло върху всеки нокът, като внимателно я втривате в кожичките и под свободния край на нокътя. Останалото количество може да разнесете и върху върховете на пръстите.

Пълното възстановяване на ноктите може да отнеме между три и шест месеца. Но кожичките могат да започнат да изглеждат по-меки още след първата седмица. Само след месец редовна грижа може да забележите и намаляване на лющенето и цепенето на ноктите.

Не забравяйте и храненето

Балансираното хранене остава от голямо значение за здравето на ноктите.

"Здравите нокти израстват от жива нокътна матрица, която зависи от доброто кръвообращение и достатъчното количество хранителни вещества", обяснява д-р Ву.

Тя допълва, че когато при нея дойдат пациенти с чупливи нокти, винаги ги разпитва за приема им на белтъчини и при необходимост назначава изследвания за нивата на желязо, функцията на щитовидната жлеза и наличието на тежки метали в организма.