Обявиха 25 нови чудеса на света

По традиция ЮНЕСКО се събра, за да гласува кои уникални места по света ще получат статут на международно значение. На последната си среща в Пусан, Южна Корея, организаторите официално включиха 25 нови обекта в списъка.

Селекцията включва:

19 културни забележителности, създадени от човешка ръка;

5 природни обекта, обхващащи ценни екосистеми и ландшафти;

1 „смесен“ обект, който съчетава в себе си както природно, така и културно богатство.

Акценти от новия списък

Плажовете от Деня „Д“ в Нормандия (Франция). Обхванати са легендарните ивици Юта, Омаха, Голд, Джуно и Суорд, заедно с Поант дю Хок, останките от Германската атлантическа стена и Американското гробище в Колвил сюр Мер. Познат от десетки исторически и филмови продукции, днес този емблематичен военен пейзаж е официално под закрилата на ЮНЕСКО, по информация на Time Out.

Замъкът Аламут (Иран). Мрежата от дръзки планински крепости в масива Алборз някога е била интелектуален и политически център на низаритските исмаилити. Външният свят превръща историята им в легенди, които по-късно вдъхновяват образа на ордена на „Убийците“ в популярната култура и видеоигрите.

Сарнат (Индия). Древен будистки комплекс, по-стар от римския Колизеум. Смята се, че именно тук през VI в. пр.н.е. Буда изнася първата си проповед. Забравен за векове и преоткрит едва през XVIII в., днес Сарнат е едновременно ключов археологически обект и активно място за поклонничество.

Връх Олимп (Гърция). Единственият „смесен“ обект за годината. В културен план той е познат като митологичното седалище на Зевс и 12-те олимпийски богове, а в природен - като важна гореща точка на средиземноморското биоразнообразие и дом на древни растителни видове.

Пълен списък на новите 25 обекта на ЮНЕСКО

Културно наследство

Заводите Аалто - Финландия

Замъкът Аламут и принадлежащите му укрепления - Иран

Театър „Амазония“ - Бразилия

Древен будистки обект Сарнат - Индия

Древните столици Асука и Фудживара - Япония

Плажовете от десанта в Нормандия (1944 г.) - Франция

Модернистичният център на град Гдиня - Полша

Обекти на традиционното порцеланово производство в Дзиндежен - Китай

Крепостите в планината Амел - Ливан

Скални джамии и свещени места в Мангистау - Казахстан

Кралски капетински крепости в Лангедок - Франция

Археологически обект Себастия - Палестина

Модернистична архитектура на Ташкент - Узбекистан

Гробищни комплекси на хуннуската аристокрация - Монголия

Медините на историческите султанати - Коморски острови

Исторически плантации (Роса) - Сао Томе и Принсипи

Система от италиански исторически театри - Италия

Село Сиди Бу Саид - Тунис

Храмов комплекс Уат Пхра Махатхат Ворамахавихан (Накхон Си Тамарат) - Тайланд

Природно наследство

Морски резерват „Акаба“ - Йордания

Миграционен ландшафт Бома-Бадингило - Южен Судан

Национален резерват за дива природа „Окефеноки“ - САЩ

Находище на вкаменелости от костни риби в Западния Лимфьорд - Дания

Защитена зона „Уади Вурая“ - Обединени арабски емирства

Смесено наследство (Природа и Култура)

Планински масив Олимп - Гърция