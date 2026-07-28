Опитните шофьори държат този предмет в колата през лятото. Причината

Купето на автомобила лесно може да се превърне в капан за неприятни миризми през жегите. Силното слънце и часовете, прекарани по паркингите, само засилват спарения въздух, особено ако вътре се хапва на крак или се возят домашни любимци. Затова много опитни шофьори прибягват до един малко странен, но работещ трик – обикновена коркова тапа.

Тя се закача на огледалото за задно виждане или се оставя върху централната конзола. Коркът е напълно естествен и силно порест материал, който има свойството буквално да "изсмуква" излишната влага и да неутрализира тежките аромати в затворени пространства. Разбира се, никой не обещава чудато избавление, което да превърне старата кола в бутик на "Шанел", но ефектът срещу миризмата на застояло е перфектен, пише "Аутомедия".

Как да си направите домашен ароматизатор от корк

За да извлечете максимума от този трик, автомобилните експерти съветват да не хвърляте просто цялата тапа в жабката. Ето как да я превърнете в траен ароматизатор:

Разрежете корковата тапа наполовина.

Капнете върху нея няколко капки етерично масло – най-добре работят свежите цитрусови нотки, лавандула или мента.

Приберете я в малка памучна или платнена торбичка (като тези за подаръци), за да не изветрява бързо, и я окачете на огледалото.

Маслото ще попие дълбоко в порите на корка и ще се отделя постепенно. На всеки 2-3 дни е добре да подновявате капките или да сменяте тапата, за да поддържате свежестта.

Електрическият гаф на Ford с миризма на бензин

Темата за миризмите в интериора напомня за един забавен и малко абсурден експеримент на Ford отпреди няколко години. За да накара традиционните фенове да купуват новите им електромобили, марката разработи специален парфюм с аромат на бензин. Идеята беше да се улесни преходът към батериите, но маркетинговият трик претърпя пълен крах, а продажбите на тогавашните им електрически модели така и не потръгнаха.

Извън експериментите обаче, истинският мирис на гориво в купето никога не е добър знак. Ако усетите силен аромат на бензин или нафта в автомобила, веднага отбийте в сервиза – най-вероятно имате теч по горивната система.