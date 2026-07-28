Голяма драма с Петя Дикова! Влезе в спешното

Обичаната журналистка и водеща на COOLt по bTV Петя Дикова влезе в спешното по време на морската си почивка. Това разкри самата тя в социалните мрежи, споделяйки няколко кадъра от болница с абокат в ръката. Дъщерята на Аня Пенчева и Сашо Диков не разкрива причината за влошеното си здраве, но на този етап изглежда се чувства по-добре.

"Искам да Ви кажа, че ако сте по Южното Черноморие и попаднете в смяната на д-р Солаков и сестра Снежана Камбурова в новия медицински център в Царево - сте в добри ръце, както бях аз. Смятам, че в морето от критики към неефективно здравеопазване с хроничен недостиг на кадри, точене на каса и затруднен достъп до спешна помощ, да се посочват добрите примери е ценно. Благодаря Ви и респект за всички като Вас", изтъква с респект звездата от малките екрани. Пожелаваме й бързо да се оправя!", написа Дикова в Инстаграм.