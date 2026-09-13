Пациентите поискаха спешна среща с Радев и Ивкова
Пет организации настояват за разговор за лекарствата, ТЕЛК, спешната помощ, здравния бюджет и бъдещето на НСЦРЛП
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Пет организации настояват за разговор за лекарствата, ТЕЛК, спешната помощ, здравния бюджет и бъдещето на НСЦРЛП
Учени с нови изследвания
Учени с добри новини
Фондация „Една от 8“ и водещи онколози напомнят, че хранителният режим на пациентите трябва да бъде медицински съобразен и контролиран от лекари
До няколко месеца ще се продава в аптеките
Тече спецоперация, изземват се документи
С откритието на д-р Александров вече може да се провери точният механизъм на действие на известните лекарства
Това е престъпление срещу децата на България!
Слабото място на българското здравеопазване е профилактиката
Добавянето му в мляко и маргарин може да спаси 1,2 млн. живота в 34 страни
Протестът е инсцениран, каза директорът
Няма възможност да бъдат разделени пациентите, тъй като входът е един
Важно в профилактиката да се включват родственици на пациенти с ракови кожни заболявания
Общо 42 болници и онкологични центрове са участвали в лечението на пациентите с онкологични заболявания. Химиотерапия се е извършвала в 38 от тях сре...
Положителни резултати от дейността си през изминалата година отчита най-голямата у нас болница по онкология...
Ефективността на инсулин-потенцираната терапия е 80%, обяснява д-р Иван Маслев Ракът е една от най-тежките болести, с които можем да се сблъскаме. Та...
Стара Загора. Модерна апаратура в старозагорския комплексен онкологичен център ще лекува онкоболните от четири области в Южна България - Стара Загора...
София. Спор кой да бъде директор на Националната онкологична болница се разгоря в парламентарната здравна комисия. Повод за него стана поредният опит...
София. Изпълнителният директор и член на управителния съвет на Здравноосигурително дружество ДЗИ Д-р Валентин Ангелов е спечелил конкурса за директор...
София. Медиците от Специализираната болница по онкологични заболявания в София излизат на протест за втори път. Те не приемат връщането на доц. Петран...