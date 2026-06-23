Тревожни данни: Алкохолът увеличава риска от някои видове рак с до 50%

Алкохолът отдавна е признат като фактор, който може да има неблагоприятно влияние върху здравето. Световните здравни организации предупреждават, че дори умерената консумация крие измерими рискове, а според някои изследвания напълно безопасно количество алкохол може изобщо да не съществува.

Голям анализ, публикуван на 1 юни в списание Nature Health, разглежда данни от над 800 кохортни и случай-контролни проучвания, съобщава Bulgaria ON AIR.

Изследователите използват стандартизиран метааналитичен подход, за да преоценят връзката между употребата на алкохол и 20 различни здравни състояния, сред които различни видове рак, сърдечно-съдови заболявания и други хронични болести.

Резултатите показват, че консумацията на алкохол е свързана с повишен риск от широк спектър заболявания.

Сред тях са 10 вида рак, включително рак на дебелото черво, гърдата, панкреаса, черния дроб и устната кухина, както и редица сърдечно-съдови заболявания.

Повишен риск е установен също за чернодробни заболявания, панкреатит, туберкулоза и диабет тип 2.

Според анализа употребата на алкохол може да увеличи риска с до 50% при някои състояния, сред които рак на устната кухина и устните, рак на ларинкса, цироза и други хронични чернодробни заболявания, панкреатит и рак на дебелото черво. Най-силна е връзката при рака на фаринкса, където рискът е повече от два пъти по-висок. При други заболявания връзката е по-слаба или по-нееднозначна.

Наблюдават се както леко повишение, така и умерено намаление на риска при състояния като рак на хранопровода и гърдата, диабет тип 2, както и при някои сърдечно-съдови и неврологични заболявания.

За част от разглежданите заболявания доказателствата остават ограничени или противоречиви.

Изследването обръща внимание и на по-сложната връзка между алкохола и диабет тип 2, предаде "Health Line".

Данните показват, че ниската консумация може да бъде свързана с леко понижен риск, докато по-високият прием е свързан с неговото увеличаване.

Като цяло резултатите потвърждават, че употребата на алкохол е свързана с множество рискове за здравето, включително няколко от най-разпространените видове рак, дори при ниски до умерени нива на консумация.

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