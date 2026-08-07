До колко чаши кафе на ден? Най-новото от кардиолозите

До 400 мг кофеин на ден се смятат за безопасни за повечето здрави възрастни, показва нов научен доклад на Американската кардиологична асоциация, цитиран от dobrzemieszkaj-pl. Това обаче не означава, че всеки може спокойно да изпива еднакъв брой кафета. Съдържанието на кофеин зависи от вида, размера и начина на приготвяне на напитката. Експертите предупреждават, че най-голямата опасност идва не от обикновеното кафе, а от енергийните напитки и концентрираните кофеинови шотове.

Не бройте чашите, а кофеина

На пръв поглед препоръката изглежда проста - до 400 мг кофеин дневно. На практика обаче малцина знаят колко точно са приели.

Една чаша еспресо съдържа средно около 75 мг кофеин. Чаша филтърно кафе или напитка, приготвена във френска преса, може да достигне около 140 мг.

Така двама души могат да кажат, че са изпили по три кафета, но единият да е приел около 225 мг кофеин, а другият - над 400 мг. Значение имат също големината на чашата, количеството кафе, сортът и продължителността на приготвянето.

Американската кардиологична асоциация посочва, че до 400 мг обикновено се равняват на три до пет стандартни чаши черно кафе. Това не са огромните чаши от някои заведения, а порции от около 240 мл. Европейският орган за безопасност на храните също приема, че общ дневен прием до 400 мг не създава опасения за повечето здрави възрастни.

Кофеинът освен това не идва само от кафето. Той се съдържа в черния и зеления чай, колата, шоколада, някои хранителни добавки, лекарства и енергийни напитки. Всички тези количества трябва да се събират в общата дневна сметка.

Две до четири кафета може да помагат

Новината за любителите на кафето не е лоша. Умерената консумация на две до четири чаши дневно се свързва с по-нисък риск от коронарна болест на сърцето, сърдечна недостатъчност и инсулт при част от хората.

Ползата вероятно не идва единствено от кофеина. Кафето съдържа антиоксиданти, полифеноли и други вещества, които могат да подпомагат сърдечносъдовото и обмяната на веществата.

Научният доклад отбелязва, че умереното пиене на кафе се свързва и с по-нисък риск от диабет тип 2. Повечето изследвания обаче са наблюдателни, което означава, че показват връзка, но не доказват със сигурност, че именно кафето е причината за положителния ефект.

Най-добре проучено е обикновеното черно кафе без добавена захар, ароматизирани сиропи, сметана и огромни количества мляко. Сладката напитка с кафе може да съдържа много калории и захар и да има съвсем различен ефект върху здравето.

Видът на приготвянето също има значение. Нефилтрираното кафе - например от френска преса, джезве или някои видове еспресо - съдържа повече кафестол, вещество, което може да повиши „лошия“ холестерол. При кафето, преминало през хартиен филтър, количеството му е по-малко.

Най-опасни са енергийните шотове

Експертите правят ясна разлика между кофеина в нормални количества кафе и големите концентрирани дози в енергийни напитки, шотове, прахове и добавки.

Тези продукти могат да съдържат много кофеин в малък обем, често в съчетание със захар и други стимулиращи вещества. Това затруднява преценката колко точно е приел човек и може да ускори действието на кофеина.

Високите дози могат рязко да повишат кръвното налягане, да ускорят пулса и да предизвикат неравномерен сърдечен ритъм. Описани са проблеми и при млади хора, които иначе не са смятани за рискови за сърдечносъдови заболявания.

Американската кардиологична асоциация предупреждава, че данните за умереното пиене на кафе не трябва автоматично да се прехвърлят върху енергийните напитки. Някои кофеинови шотове могат да съдържат три или четири пъти повече кофеин в една и съща течност в сравнение с обикновеното кафе.

Сърцето на всеки реагира различно

Границата от 400 мг не е лична рецепта за всеки човек. Тя е общ ориентир за здрави възрастни, а реакцията към кофеина зависи от възрастта, гените, теглото, лекарствата, заболяванията и това колко бързо организмът го разгражда.

Един човек може да изпие кафе вечер и да заспи спокойно, докато друг получава сърцебиене или безсъние след една чаша на обяд.

Ако след кафе се появят прескачане или силно биене на сърцето, тревожност, треперене, прекомерна възбуда или проблеми със съня, приемът трябва да бъде намален. При продължаващи или силни оплаквания е необходима консултация с лекар.

Дори доза от около 100 мг може да наруши съня на някои хора, особено когато е приета близо до времето за лягане. За бременните общата препоръчителна граница е по-ниска - до 200 мг кофеин дневно от всички източници.

Изводът на кардиолозите не е, че хората трябва да започнат да пият повече кафе. За повечето здрави възрастни умерената консумация изглежда безопасна и може да носи ползи. Но решаващи остават общото количество кофеин, начинът на приготвяне и най-вече сигналите, които изпраща собственото тяло.