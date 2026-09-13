Настина ли пилешката супа помага при настинка? Отговора от специалисти

Когато настинката ви събори, апетитът изчезне и носът е запушен, една купичка гореща пилешка супа често изглежда като най-доброто лекарство на света. Оказва се, че зад тази стара домашна традиция има и съвсем практични причини. Пилешката супа не убива вирусите и няма доказан чудодеен лечебен ефект, но помага на организма да получи течности, електролити и хранителни вещества точно когато най-много се нуждае от тях, пише Health.

Защо топлата супа ни кара да се чувстваме по-добре

Една от най-важните ползи идва от нещо съвсем просто - течността. При температура, изпотяване, хрема или намален прием на храна и вода организмът лесно може да остане недостатъчно хидратиран. Топлият бульон помага за възстановяването на течностите, а парата и топлината могат временно да облекчат усещането за запушен нос и раздразнено гърло.

Диетологът Алиса Пайк предупреждава обаче да не приписваме на супата свойства, които науката все още не е доказала. Според нея няма достатъчно изследвания, които да показват, че пилешката супа сама по себе си има специфичен ефект върху възстановяването от настинка. Ползата идва по-скоро от комбинацията между течности, топлина и хранителни вещества.

Моркови, чесън и лук правят повече, отколкото изглежда

Класическата пилешка супа обикновено съдържа бульон, пилешко месо и зеленчуци като моркови, лук, чесън и целина. Именно тази смес според специалистите я прави по-полезна от обикновена чаша топла вода.

Диетологът и преподавател в Калифорнийския държавен университет Аманда Соседа посочва, че съставките на супата осигуряват витамини и антиоксиданти, които подпомагат нормалните възстановителни процеси в организма. Морковите например са добър източник на провитамин А, който има значение за нормалното функциониране на имунната система и за поддържането на лигавиците, включително тези в храносмилателния тракт.

Лукът и чесънът пък съдържат биоактивни вещества, които са изследвани за противовъзпалителни и антимикробни свойства. Това не означава, че една купа супа може да лекува вирусна инфекция, но подобни съставки допринасят за хранителната стойност на ястието.

Бульонът връща част от изгубените електролити

Пилешкият и костният бульон съдържат и електролити като калий, фосфор и хлориди. Те са особено важни, когато организмът губи повече течности от обичайното. По данни на американското Министерство на земеделието количеството им зависи силно от рецептата и начина на приготвяне, но добре направеният бульон може да бъде полезна част от храненето при заболяване.

Това е и една от причините супата да се понася сравнително добре, когато човек няма апетит. Получавате едновременно вода, сол, протеин и малко зеленчуци, без стомахът да бъде натоварван с тежка храна.

Наистина ли е противовъзпалителна

Тук специалистите поставят важна граница. Диетологът Сара Гароне обяснява, че няма достатъчно доказателства самата пилешка супа да бъде определяна като противовъзпалително средство. Някои нейни съставки имат подобни свойства, но това не превръща ястието в лекарство.

Затова най-разумно е да гледаме на пилешката супа като на храна, която подпомага комфорта и възстановяването, а не като на терапия, която заменя медицинската помощ. При висока температура, задух, силно влошаване или продължителни симптоми една купичка супа очевидно не е достатъчна.

Домашната има едно голямо предимство

Соседа препоръчва супата да се приготвя вкъщи, когато е възможно. Причината е, че така човек контролира количеството сол и продуктите в тенджерата. Някои готови супи могат да бъдат много богати на натрий, което не е подходящо за хора с високо кръвно налягане и при определени здравословни състояния.

Домашната рецепта позволява и да се сложат повече зеленчуци - моркови, целина, лук, чесън или други по вкус. Така хранителната стойност се увеличава, без ястието да стане тежко.

Ако все пак купувате готова супа, специалистите препоръчват да погледнете съдържанието на натрий и при желание да добавите пресни или замразени зеленчуци.

Има и още нещо - усещането за уют

Ползата от пилешката супа не е само в хранителния й състав. Топлата храна често е свързана с грижа, дом и спокойствие. За много хора миризмата и вкусът й носят положителна емоционална реакция точно когато се чувстват отпаднали и неразположени.

Това не е лечение в медицинския смисъл, но усещането за комфорт има значение. Когато човек е болен, лесната за приемане топла храна може да го насърчи да яде и да приема повече течности.

Изводът на специалистите е прост: пилешката супа няма магическата способност да спре настинката, но има достатъчно практически качества, за да остане едно от най-добрите ястия за дните, когато сме болни. Ако ви кара да се чувствате по-добре, няма причина да се отказвате от нея.