Изненада с Борисов! Какво го сполетя?
Лидерът на ГЕРБ се съблече по къси гащета, а това му докара настинка
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Лидерът на ГЕРБ се съблече по къси гащета, а това му докара настинка
Правилната грижа предотвратява усложнения
Ограничаване на продължителен престой в помещения с голяма концентрация на хора
Доктор Александър Симидчиев даде ценни съвети
Той обясни и приликата мижду настинка и инфекция
Вирусът, който често предизвиква настинка, може да активира имунната система
Риновирусът, който причинява простудните заболявания, може да защитава организма
Симптомите на к-19 още не са нвапълно изучени
Учителят е бил свидетел на пандемията от испански грип
Внимавайте да не предозирате, каза професорът
Как да различим грип, настинка и Ковид
Певицата е настинала, но тестовете за Ковид-19 са отрицателни
Папа Франциск, който е с настинка, е тестван отрицателно за коронавируса
В последните три дни той отменяше ангажиментите си поради заболяването
Масажи, киви и повечко пържоли вдигат имунитета Със снега при нас дойде и студеното време, а с него рискът да се разболеем нарасна неимоверно. Ниски...
Джинджифиловият чай с мед е бомба срещу вирусите Настинката не ви подминава всяка зима. Носът ви вечно е запушен, а кашлицата е причината да будувате...
Стресът отваря вратата на вирусите и потиска имунната система Мнозина смятат, че настинките и дори грипът са неизбежни през студентите месеци. А щом...