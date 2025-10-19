Изненада с Борисов! Какво го сполетя?

Здравословни проблеми се стовариха върху лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

В разгара на нажежената почти до червено политическа ситуация, Борисов се съблече по къси гащета, а това му докара настинка. Признанието направи самият той в събота вечерта от стадион "Христо Ботев" в Габрово, където присъства на официалното откриване на новото осветление на спортното съоръжение.

Докато разговаряше с кметицата на Габрово Таня Христова за това какво е построено през годините в града с помощта на правителствата на ГЕРБ и на Томислав Дончев, изведнъж той призна - играл е мач и настинал.

"Ние оня ден бихме там, изстинах, кашлям... Бихме Локо София, играхме в Бистрица. Горе беше един ветрец хубав... и така", каза Борисов.

Борисов, играещ за ветераните от Витоша (Бистрица), по-известни като "бистришките тигрите"

Все пак въпреки настинката той трябва да е доволен от победата на неговия отбор с 3:1 в столичното първенство за ветерани, като едно от попаденията, пронизали вратата на столичните железничари, беше именно негово, уточнява ПИК.

Тимът на Бойко Борисов уверено върви към поредна титла от първенството за ветерани на София. След края му ще се играе за определяне на първенеца на Югозападна България, след което и с представителите на останалите 3 зони за званието "Шампион на България при ветераните".

Витоша Бистрица е абсолютен хегемон в шампионата с 9 поредни титли.

