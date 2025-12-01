Политика

ДПС-Ново начало против вдигане на данъците: Няма да позволим подобни безобразия срещу хората

Мюмюн Искендер, срещу когото тече разследване за продажбата на общински имоти под данъчна оценка на свързани лица, подготвя предновогодишно увеличение на такса “Битови отпадъци

01 дек 25 | 16:14
Фатме Мустафова

Няма да позволим подобни безобразия срещу хората! 15 часа в Минерални бани - протест срещу бруталното поскъпване на данъците в общината!

Това гласи съобщение на пресцентъра на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

От там публикуват съобщение на ДПС-НОВО НАЧАЛО Хасково:

"ДПС-НОВО НАЧАЛО организира мирен протест днес, на 01.12.2025 г. от 15:00 часа на площада пред сградата на Общинска администрация Минерални бани срещу прекомерното увеличение на ставката на такса „Битови отпадъци“ с 85% за физически лица и 25% за фирми!

Докато ДПС-НОВО НАЧАЛО предлага мерки за да се гарантира стабилност и предвидимост за домакинствата и бизнеса в годината на преминаване към еврото, Мюмюн Искендер, срещу който тече и разследване за продажбата на общински имоти под данъчна оценка на свързани лица, както и за опит да бъдат реализирани сделки с църковни земи, подготвя предновогодишно увеличение на такса “Битови отпадъци“ за гражданите с внушителните 85% !!! Не са подминати и фирмите, но за тях предвиденото увеличение е "само“ 25%. Подобно поскъпване не е виждано никъде в страната. В нито една друга община такса смет не е скачала толкова рязко и то само в рамките на една година.

ДПС-НОВО НАЧАЛО няма да позволи такива безобразни действия срещу хората!

Ние ще бъдем пред община Минерални бани в 15:00 часа и очакваме всеки, който иска да каже "НЕ" на своеволията в община Минерални бани!!!"

Автор Фатме Мустафова

