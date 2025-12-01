ДПС-Ново начало против вдигане на данъците: Няма да позволим подобни безобразия срещу хората

Няма да позволим подобни безобразия срещу хората! 15 часа в Минерални бани - протест срещу бруталното поскъпване на данъците в общината!

Това гласи съобщение на пресцентъра на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

От там публикуват съобщение на ДПС-НОВО НАЧАЛО Хасково:



"ДПС-НОВО НАЧАЛО организира мирен протест днес, на 01.12.2025 г. от 15:00 часа на площада пред сградата на Общинска администрация Минерални бани срещу прекомерното увеличение на ставката на такса „Битови отпадъци“ с 85% за физически лица и 25% за фирми!

Докато ДПС-НОВО НАЧАЛО предлага мерки за да се гарантира стабилност и предвидимост за домакинствата и бизнеса в годината на преминаване към еврото, Мюмюн Искендер, срещу който тече и разследване за продажбата на общински имоти под данъчна оценка на свързани лица, както и за опит да бъдат реализирани сделки с църковни земи, подготвя предновогодишно увеличение на такса “Битови отпадъци“ за гражданите с внушителните 85% !!! Не са подминати и фирмите, но за тях предвиденото увеличение е "само“ 25%. Подобно поскъпване не е виждано никъде в страната. В нито една друга община такса смет не е скачала толкова рязко и то само в рамките на една година.

ДПС-НОВО НАЧАЛО няма да позволи такива безобразни действия срещу хората!

Ние ще бъдем пред община Минерални бани в 15:00 часа и очакваме всеки, който иска да каже "НЕ" на своеволията в община Минерални бани!!!"

