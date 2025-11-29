Борисов в Разлог : Това е бъдещето

Бойко Борисов очерта визия за бъдещето, като представи новата платформа на ГЕРБ и подчерта, че именно тя ще бъде „бъдещето на партията“. Лидерът на ГЕРБ участва във форума „Национална академия на младежките структури на ГЕРБ“, който се провежда в Разлог заедно с премиера Росен Желязков, външния министър Георг Георгиев, министъра на туризма Мирослав Боршош и президента на България (2012–2017) Росен Плевнелиев. Сред гостите присъстваха и кметове от региона, включително кметът на Гоце Делчев Владимир Москов от БСП.

Борисов обясни, че новата платформа цели да събира информация и идеи „от всеки един човек“, като в шеговит тон добави, че освен неговия „изключителен интелект“ ще се види „какво по-добро може да измисли изкуственият“ интелект. „Сега трябва да зададем формулата какво ще правим след години. ГЕРБ надгражда всички останали“, заяви той.

В коментар за предстоящите президентски избори Борисов призова внимателно да се види „на какви темели са стъпили“ политическите опоненти. „Мен не ме е срам да съм до БСП, защото 30 години хората ги избират“, посочи той и обърна поглед към т.нар. демократична общност, поставяйки въпроса дали историята и произходът на техните ключови фигури са подходяща основа за разговори с „дясноцентристката, евронасочена общност“.

Борисов направи и историческа препратка, като заяви, че предстои да бъде показано „за каква мракобесна служба ставаше въпрос преди години“ – служба, която някога е награждавала с ордени хора, застреляли бежанци на границата. Според него „внуците и децата“ на тези структури днес действат със същите методи на провокации, познати от Държавна сигурност.

Кметът на Разлог пък благодари, че академията се провежда именно в ръководения от него град. "Във всеки един момент съм чувстнал подкрепата на партията, призна Красимир Герчев. Той изтъкна, че всичко, което свършено в неговата община, е станало именно с тази помощ.



По-рано този месец Желязков отново бе в Разлог, където откри обновени кабинети в Средно училище "Братя Петър и Иван Каназиреви".

