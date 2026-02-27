Д-р Петър Кичашки пред СТАНДАРТ: Не виждам стабилна управленска коалиция след вота

Хвърлянето на кърпата беше грешка – и на властта и на опозицията, казва д-р Петър Кичашки, съсобственик на „Галъп Интернешънъл Болкан”

Кабинетът „Гюров” е партийно-политически, а не служебен

Не слушайте кой какво ще нарежда и дюдюка до изборите, това е шум

За ПП-ДБ е въпрос на живот и смърт да потулят случая „Петрохан”

- Доктор Кичашки, как оценявате подбора на министрите и първите действия на служебното правителство с премиер Андрей Гюров?

- Това е чисто партийно правителство. То е форма на репетиция за една от потенциалните коалиции след изборите. В момента служебният кабинет е доминиран от ПП-ДБ и има участие на Румен Радев. Може би се търси вариант след вота конфигурацията да е същата, но с разменени пропорции в управлението. При всички положения кабинетът „Гюров“ е партийно-политически кабинет, а не служебен. Този тип служебни правителства следва да са партийно-неутрални в максимална степен и да действат „технически“ по подготовката на вота. В случая обаче става дума за нещо съвсем различно. Подборът на министрите, с някои изключения, разбира се, е с партийния профил или на ПП-ДБ, или на Радев. И трябва да е безусловно ясно едно – политическата отговорност за това, което предстои, ще е само тяхна. Юридическата отговорност, в смисъла на това, че юридически тя излъчи този кабинет, е само на президента Йотова. ПП-ДБ много искаха да узурпират властта и с 10 процента подкрепа да получат цялата държава. На избори не могат да го направят, но го направиха през задния вход. Окей, щом ще е така, няма лошо. Нека се наиграят. Накрая ще стане обаче едно – хитрата сврака с двата крака.

- Вътрешният министър Емил Дечев призна пред депутатите в пленарната зала, че е имал среща с началника на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов, за да го информира за трагедията „Петрохан – Околчица“. Къде тук са нередностите?

- Няма нищо нередно един министър, пък бил той и служебен, да извика служители в своето ведомство и да се информира по даден казус. Това е в реда на нещата. Нередното е, ако в действителност е имало искания за оставки и натиск за това как точно да се случва едно разследване. Нека сме наясно – министърът на вътрешните работи не води разследвания. Не е негова работа да разследва, да оказва натиск и да заплашва служителите си с уволнение, ако не стане на неговата. Ако това се е случило, разбира се. Самият факт, че се повдигат такива въпроси индикира, че има нещо, което обществото трябва да знае какво е, има ли го или го няма. Защото или министърът лъже и е оказвал натиск и е заплашвал, което би било ужасяващо, или един полицай е излъгал, което също е ужасяващо. Знаете ли, има една фраза, която много ми допада – в един съдебен спор и двете страни знаят истината. Следователно единственият, който е на съд е самият съдия, който трябва да определи коя страна е в действителност права и коя лъже. В случая обществото е съдникът и предстои да разберем то как ще отсъди по този казус.

- Главният секретар на МВР Мирослав Рашков твърди в същото време, че МВР-шефът е поискал информация за трагедията „Петрохан“, но в лична среща, а не по каналния ред. Считате ли, че някой иска да скрие истината от българите по случая и докъде може да стигне противопоставянето между старите и новите лица на върхови позиции в държавата, при това два месеца преди извънредните парламентарни избори?

- След решението на президента Йотова, която малко действа като нотариус, който заверява чужди сделки, да се освободи главният секретар на МВР, все по-релефно се вижда, че тази служебна власт на ПП-ДБ ще направи и невъзможното, за да прикрие връзките си със сектата от Петрохан. ПП-ДБ са наясно, че тяхната обвързаност със сектата на Калушев е повече от очевидна и че обществото ще ги накаже по този въпрос на изборите. Следователно, за тях е въпрос на живот и смърт да потулят случая. Все повече започва така да изглежда ситуацията. Царят е очевидно гол.

- Депутатите отхвърлиха ветото на президента Илияна Йотова върху текстове в Изборния кодекс, свързани с ограничаване на секциите в чужбина извън страните от ЕС. Каква е позицията Ви по въпроса?

- Честно да Ви призная, това е казус, който не следя внимателно. Просто не го намирам за толкова сакрален, колкото някои го изкарват. Част от свободната дискреция на парламента е да решава такива въпроси. Още повече, че това колко секции да има и къде да са или не са, е по-скоро технически въпрос. Идеологическите ми съображения са две – първо, няма лошо да има някаква „цедка“ за секциите в чужбина. Хората, които са избрали да живеят навън и да плащат данъци другаде, имат пълното право да го правят. Така обаче и както държавата им по рождение има право да наложи някакви ограничения при упражняването им на активно избирателно право. Второ, разбира се, всяко пипане на изборни правила преди вота, не е добро. Политиците, принципно, следва да се отучат от този маниер да си пишат домашното в 12 без 5.

- А как ще коментирате поведението на няколко знакови лица в левицата, които не се съобразиха с мнението на новия лидер на БСП Крум Зарков и гласуваха за преодоляване на ветото на държавния глава относно ИК?

- Всеки народен представител носи депутатска карта в джоба си и тя му дава правото не, ами задължението да гласува по съвест и в съзвучие с волята на обществото, така както той го разбира. БСП мисля, че има по-важна работа от това да лови врага с партиен билет. Това по повод заявката на Зарков, че ще се изключват такива депутати. Общо-взето дори в БСП накрая да останат само двама души, винаги единият ще гледа как да изключи другия. От толкова изключване не им остава време да мислят за включване. Не се научиха от БСП, а и не само, че политиката е упражнение по събиране, а не по изваждане. Но нищо, в живота един урок се преподава колкото е необходимо, докато не бъде научен.

- На 1 януари т. г. приехме еврото за национална валута, но хората масово се оплакват от вдигане на цените на стоки и услуги. Очаква се, че удължаване на бюджета ще има чак в средата на годината. Как ще се отрази това на бизнеса и възможно ли е по тази причина част от партиите да бъдат „наказани“ от избирателите на 19 април?

- И управляващи, и опозиция допуснаха грешка в края на годината. Хвърлянето на кърпата в последната минута и оставянето на държавата без редовна власт в такъв сложен период, беше грешка. Грешка на опозицията, която преекспонира темата с бюджета и на крилете на неориентираната политически младеж поиска да свали властта. Грешка и на властта, която побърза да свие знамената при първото недоволство. Помните ли преди години масовите протести на жълтите жилетки във Франция? Зер тогава Макрон подаде оставка? Днес никой не помни за жълтите жилетки, а Макрон още управлява. В Америка постоянно има огромни протести – винаги и срещу всеки президент. Никога обаче американски президент не е подавал оставка след протести. И на опозицията там никога няма да й хрумне да я иска. Защото си уважават институциите и демокрацията. А най-сакралният елемент на демокрацията е гласуването в урните. Протестът е форма на свобода на словото и в този смисъл е част от демокрацията. Но не я изчерпва и дефинира.

- А може ли след вота да бъде сформирано стабилно редовно правителство? Защо?

Кои партии и коалиции дават заявка за следизборни съюзи?

- Не е ли очевидно, че Румен Радев и ПП-ДБ се гласят да управляват? За мен е. Не съм единодушен, както казваше един журналист, че ще им се случи. Но видимо вървят в такава посока. Не слушайте кой какво ще нарежда и дюдюка до изборите. Това е предизборен шум. Гледайте какво правят. Дали такова правителство би било стабилно? Никакъв шанс. Не виждам стабилна управленска конфигурация. Какво и как ще стане ще видим, но съм умерен песимист, че политическата ситуация ще се балансира в краткосрочен план. Твърде голяма каша забъркаха политиците и докато не я разплетат не се вижда светлина в тунела.

- Вече излязоха прогнози, че Радев ще управлява заедно с ПП. Възможно ли е?

- Според мен ще опитат. Но дали ще им се получи и как ще им се получи ще зависи само от Негово величество Избирателя. Да минат изборите, да видим кой пръв, кой втори, кой последен и ще видим. Ако някой ми каже, че е възможно бяла мечка да играе хоро, докато яде филия с лютеница, не бих бил категоричен, че не е възможно. У нас всичко е възможно.

- Все още не знаем платформата на партията на Румен Радев. Вероятно ще научим това най-късно на 4 март и ще съдим за ориентацията на тази нова формация по лицата в листите. Как мислите, откъде могат да дойдат новите представители в бъдещата политическа сила и може ли наистина тя да погълне голяма част от сега съществуващите формации?

- Видимо вълна в момента няма. Има преразпределяне на съществуваща подкрепа. Съдейки от първите сондажи, колкото и да са индикативни те, Румен Радев ще осмуче голяма част от избирателите на Възраждане, БСП, Величие, защо не МЕЧ. За да има вълна трябва голяма част от негласуващите да гласуват за Радев. Поне към тази минута това не се вижда. Дали ще се случи и какво ще се случи, ще видим. Електоратът на неговата коалиция, каквато и да е тя, е волатилен и може значително да флуктуира. Колко, как и дали – ще видим. Не бих бързал с шампанското обаче. Страната е в толкова сложна ситуация, че който и да реши да управлява, ще е изправен пред големи предизвикателства.

