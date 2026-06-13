Д-р Петър Кичашки пред СТАНДАРТ: Не виждам стабилна управленска коалиция след вота
Политиците да се отучат да си пишат домашното в 12 без 5
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Политиците да се отучат да си пишат домашното в 12 без 5
Кремъл трябва да реши дали мирът ще е “со кротце и со благо” или “со малце кьотек”
Изглежда, че чужди интереси стоят зад поведението на президента Румен Радев