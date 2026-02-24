За една нощ! Служебният кабинет смени всички 28 управители в страната

Служебното правителство назначи 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности. Прави впечатление, че всички новоназначени управители са свързани с ПП-ДБ.

В студиото на "Денят започва" председателят на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Наталия Киселова коментира този ход: "Има два типа служебни правителства - експертни и такива, които са по-близо до определени партии и коалиции. От повече от 10 години насам сме свидетели по-скоро на втория тип служебни правителства. Те имат политическа физиономия, много често тя е дясна. Можем да направим логичния извод, че смяната на определени длъжности в рамките на изпълнителната власт или близки до нея, беше очаквано. Не виждам защо някой трябва да е изненадан. Берем плодовете на реформата от 2023 г."

"Само от смяната на областните управители не може да се съди какви ще бъдат изборите, дали ще са по-честни. Това е някаква нова традиция, при която при идването на новата власт се сменят всички. Очевидно изпълнителната власт се опитва да разпространи своето влияние чрез тези замени. Това много революционно ми звучи. Трябва да се сменя там, където наистина има нужда, а не така поголовно. Айде, при областните управители е по политическа линия, но при шефовете на областните полиции трябва да се гледат професионалните резултати. Все пак част от тях си вършат добре работата". Това коментира пред Нова тв Кольо Колев.

"Обичайно е да се сменят областните управители, но е необичайно да се сменят за една нощ всичките 28. Всички знаем и разбираме, че за 2-3 дни новото правителство няма как да направи оценка на работата на тези хора и очевидно това е политическа поръчка. И трето, явно ние сега ще се занимаваме с няколко броя министри, които имат задачата да радикалните талибани в правителството и тъй като те вършат едни такива радикални неща, останалите остават в сянка", коментира политологът Татяна Буруджиева.

Това, което аз виждам в правителството в момента, е един добре научен урок. А той е, че администрацията е особено животно и най-важното е тя да работи в пълен синхрон с политиките и вижданията на управляващите. Ако искаш нещо да промениш, трябва да си радикален в действията си, коментира Георги Куртев.

Ето кои са новите лица

За областен управител на област Благоевград е назначен Николай Куколев. Той е магистър по финанси със специализация „Публични финанси“ от ЮЗУ "Неофит Рилски".

Добромир Гюлев е назначен за областен управител на област Бургас. Завършил е СУ "Св. Климент Охридски". Професионалното му развитие е свързано основно със start-up, а в последните години заема ръководни длъжности в областта на контрола на качеството, комплексните проверки и одити.

Областен управител на област Варна е Атанас Михов, с над 30 години служба в системата на МВР. Има дългогодишен управленски опит, бил е награждаван многократно за постигнати отлични резултати, вкл. е носител на почетен знак на МВР. Магистър е по българска филология и по специалността „Защита на националната сигурност“ от Академията на МВР.

Валентин Михайлов е назначен за областен управител на област Велико Търново. Михайлов притежава магистърска степен по право и по счетоводство и контрол от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Бил е заместник областен управител в периода 2023 г. – 2024 г.

За областен управител на област Видин е назначен Иван Иванов. Той е магистър по икономика.

Стефан Стефанов е новият областен управител на област Враца. Той е магистър по българска филология и по право от СУ „Св. Климент Охридски“. В периода януари – август 2022 година е заемал поста на областен управител на област Враца.

Новият областен управител на област Габрово е Асен Даскалов. Той е завършил висшето си образование в СУ „Св. Климент Охрисдки“.

За областен управител на област Добрич е назначен Асен Атанасов. Атанасов завършва право във Варненския свободен университет. В периода 2010 г. – 2013 г. заема длъжността главен юрисконсулт в Община Балчик. През 2024 г. - 2025 г. Атанасов е директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности в Община Варна.

Здравко Тодоров е назначен за областен управител на област Кърджали. Завършва икономика и организация на труда в УНСС-София. Дълги години работи в сферата на търговията, на недвижимите имоти и финансите.

За областен управител на област Кюстендил е назначен Кристиан Иванчов. По образование е юрист. Бил е зам.-областен управител през 2023 г., а от 2023 г. до 2025 г. е зам.-кмет на Община Кюстендил.

За областен управител на област Ловеч е назначена Поля Върбанова. Тя завършва история във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. В. Търново. Върбанова е работила на различни експертни длъжности в Областната управа – Ловеч и в Община Ловеч.

Михаил Иванов е назначен за областен управител на област Монтана. Завършва икономика и маркетинг във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. В. Търново. Има професионален опит в сферата на търговията, а от 2024 г. до настоящия момент е част от екипа на Държавна комисия по сигурност на информацията.

Любомир Гечев е назначен за областен управител на област Пазарджик.

За областен управител на област Перник е назначен Георги Недев. Завършва география, геополитика и обществено развитие във ВТУ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. В. Търново.

Александър Йотков е назначен за областен управител на област Плевен. Йотков е строителен инженер по Водоснабдяване и канализация в УАСГ в гр. София.

За областен управител на област Пловдив е назначен Владислав Попов. Магистър е по агроекология във Висшия селскостопански институт в Пловдив и доктор от Университета на Западен Сидни, Австралия.

Орлин Пенков е новият областен управител на област Русе. Той има над 20 години професионален опит в сферата на мениджмънта, бизнес-развитието и продажбите. Завършил е 2 магистърски степени в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: "Международни икономически отношения" и "Финанси".

Огнян Обрешков е назначен за областен управител на област Разград. Машинен инженер по специалностите "Машиностроителни технологии" и „Топло и газоснабдяване“.

За областен управител на област Силистра е назначен Димитър Караджов. До този момент той е бил директор на дирекция „Икономика“ в община Силистра.

Маринчо Христов е новият областен управител на област Сливен. Той е заемал същата длъжност в периода юли 2023 г. – май 2024 г. Завършил е магистратура „инженер-агроном“ в Аграрния университет в Пловдив.

Правителството назначи за областен управител на област Смолян Зарко Маринов. Той е бил областен управител в периода октомври 2021 г. – август 2022 г. Бил е също заместник областен управител на област Смолян през 2014 г. и 2015 година.

Вяра Тодева е новият областен управител на област София. Тя е била областен управител на същата в област в периода юли 2023 г. – април 2024 г. Преди това е заемала последователно длъжностите заместник изпълнителен директор на Агенция по вписванията и заместник областен управител на София град.

За областен управител на Софийска област е назначен Иван Димитров. Бил е заместник областен управител на същата обкаст в периода юли 2023 г. – март 2024 г. Икономист е по образование.

Ива Радева е назначена за областен управител на област Стара Загора. Заемала е същата длъжност в периода август 2023 г. – юли 2024 г. По образование е икономист.

За областен управител на област Търговище е назначен Радослав Бойчев.

Гинка Райчева е назначена за областен управител на област Хасково. Била е директор на ОУ "Св. Климент Охридски" в гр. Хасково. Завършила е Пловдивския университет.

За областен управител на област Шумен е назначен Марин Маринов. Икономист е по образование. Притежава дългогодишен опит във финансовия сектор.

Биляна Кавалджиева-Димитрова е назначена за областен управител на област Ямбол. Заемала е същата длъжност в периода юли 2023 г. – юни 2024 г. По образование е юрист.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com